За час пандемії безробітним в Україні виплатити майже 14 мільярдів гривень
Від початку карантин через пандемію коронавірусу в Україні безробітним виплатили приблизно 14 мільярдів гривень. Жодних заборогованостей по виплатах наразі немає.
Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
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- З 12 березня до листопада 2020 року безробітним, які зареєстровані у центрах зайнятості, виплатили 11,5 мільярда гривень.
- На програму допомоги по частковому безробіттю уряд виділив 2,8 мільярда гривень. З них вже профінансували – 2,5 мільярда гривень.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко наголосив, що у відомстві залучили різні механізми підтримки людей.
Що ще сказав Петрашко
- Завдяки програмі по частковому безробіттю вдалося зберегти робочі місця для понад 370 тисяч українців.
- Завдяки програмі "5-7-9%" вдалося зберегти чисельність персоналу.
- Посилення роботи регіональних служб зайнятості сприяло тому, що за час карантину роботу отримали понад 400 тисяч людей.
- Уряд оперативно реагує на потреби безробітних та підприємців у час карантину. Зокрема, нещодавно додатково виділили 80 мільйонів гривень.
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