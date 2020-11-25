Від початку карантин через пандемію коронавірусу в Україні безробітним виплатили приблизно 14 мільярдів гривень. Жодних заборогованостей по виплатах наразі немає.

Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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З 12 березня до листопада 2020 року безробітним, які зареєстровані у центрах зайнятості, виплатили 11,5 мільярда гривень.

На програму допомоги по частковому безробіттю уряд виділив 2,8 мільярда гривень. З них вже профінансували – 2,5 мільярда гривень.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко наголосив, що у відомстві залучили різні механізми підтримки людей.

Що ще сказав Петрашко