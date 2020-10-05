Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн самоізолювалася через ризик зараження коронавірусом. Через це на саміті Україна – ЄС її замінить Жозеп Боррель. Тест, який фон дер Ляєн здавала 5 жовтня, виявився негативним. Проте політикиня досі на самозоляції.

Тест на COVID-19 в голови Єврокомісії – негативний

Незважаючи на результат тесту, голова Єврокомісії залишиться на самоізоляції до вечора 6 жовтня. Про це фон дер Ляєн повідомила у дописі у твіттері.

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Щойно отримала результати свого тесту. Він знову виявився негативним. Проте я залишусь на самоізоляції до завтрашнього вечора, як це передбачено правилами,

– написала голова Єврокомісії.

The result for my latest Covid-19 test just came in. I tested negative again. I will continue my self-isolation until tomorrow evening, as foreseen by the regulations in force.

Thank you all for your kind wishes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

29 вересня голова Єврокомісії контактувала з хворим на COVID-19

Зазначимо, що 29 вересня у Лісабоні політикиня контактувала із хворою на коронавірус людиною.

Саме через це двічі на тиждень фон дер Ляєн здає тест на коронавірус. 1 жовтня він був негативний. За словами представника Єврокомісії Еріка Мамера, у жінки немає симптомів коронавірусу, вона почуває себе добре, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Урсула фон дер Ляєн пропустить саміт Україна – ЄС

Додамо, що 6 жовтня в Брюсселі голова Єврокомісії мала б взяти участь у саміті Україна – ЄС. Разом з президентом Володимиром Зеленським повинні були обговорити співробітництво ЄС та України у стримуванні російської агресії.

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