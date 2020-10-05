У голови Єврокомісії негативний тест на COVID-19, проте вона – на ізоляції
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн самоізолювалася через ризик зараження коронавірусом. Через це на саміті Україна – ЄС її замінить Жозеп Боррель. Тест, який фон дер Ляєн здавала 5 жовтня, виявився негативним. Проте політикиня досі на самозоляції.
Тест на COVID-19 в голови Єврокомісії – негативний
Незважаючи на результат тесту, голова Єврокомісії залишиться на самоізоляції до вечора 6 жовтня. Про це фон дер Ляєн повідомила у дописі у твіттері.
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Щойно отримала результати свого тесту. Він знову виявився негативним. Проте я залишусь на самоізоляції до завтрашнього вечора, як це передбачено правилами,
– написала голова Єврокомісії.
29 вересня голова Єврокомісії контактувала з хворим на COVID-19
Зазначимо, що 29 вересня у Лісабоні політикиня контактувала із хворою на коронавірус людиною.
Саме через це двічі на тиждень фон дер Ляєн здає тест на коронавірус. 1 жовтня він був негативний. За словами представника Єврокомісії Еріка Мамера, у жінки немає симптомів коронавірусу, вона почуває себе добре, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Урсула фон дер Ляєн пропустить саміт Україна – ЄС
Додамо, що 6 жовтня в Брюсселі голова Єврокомісії мала б взяти участь у саміті Україна – ЄС. Разом з президентом Володимиром Зеленським повинні були обговорити співробітництво ЄС та України у стримуванні російської агресії.
Головне про Саміт Україна – ЄС
- У саміті Україна – ЄС мали взяти участь Зеленський, очільник Європейської Ради Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. Однак через коронавірус останню представлятиме Жозеп Боррель.
- Представники ЄС та України обговорять наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.
- Сторони звернуть увагу на реалізацію Угоди про асоціацію, а також стан реформ в Україні.
- Крім того, посадовці обговорять конфлікт на Сході України та захист прав кримчан.