Передвиборчою кампанією "Опозиційною платформи – За життя" керував Сергій Льовочкін, хоча формально він очолював штаб партії разом з Вадимом Рабіновичем.

Про це повідомив телеграм-канал "Легітимний" з посиланням на власні джерела в колах ексрегіоналів.

"Наше джерело в колах ексрегіоналів повідомляє, що, попри міжуособиці груп впливу всередині ОПЗЖ, партії вдалося зайняти домінуюче становище на південному сході, чим вони остаточно похитнули монополію "Слуг". На початку кампанії формально керівниками були призначені Льовочкін і Рабінович. Та по факту група Медведчука – Рабіновича самоусунулася від виборчого процесу. Штабом де-факто керував Льовочкін", – розповідає телеграм-канал.

Також "Легітимний" зазначив, що "Опозиційна платформа" отримала високі результати по всій країні.

"Особливо нашумів київський кейс – з несподіваним для більшості експертів другим місцем Олександра Попова (протеже Льовочкіна). Раніше в медіапросторі взагалі не розглядали Попова як фаворита, а в підсумку він вийшов "у дамки". На вечірньому брифінгу Медведчука й Рабіновича теж не було", – повідомив телеграм-канал.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. "Опозиційна платформа – За життя" стала одним з переможців у найбільших містах: Києві, Харкові, Одесі й Дніпрі. Також її кандидати Олександр Попов і Микола Скорик, найімовірніше, вийшли до другого туру виборів мерів Києва й Одеси.