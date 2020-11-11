Слідом за Еспером: заступник міністра оборони США пішов з посади, – ЗМІ
Заступник міністра оборони США з питань розвідки Джозеф Кернан, ймовірно, залишив посаду. Щоправда, його офіційної заяви поки немає.
Невідомо, Кернан подав у відставку чи його звільнили. Про це повідомляє CNN із посиланням власні на джерела.
До речі Глава Пентагону Марк Еспер написав заяву про відставку, – NBC
Чому Кернан залишив посаду
За інформацією ЗМІ, заступник збирався піти з посади після виборів ще раніше, однак це нібито пришвидшили. До слова, Кернан був заступником міністра оборони США з 2017 року.
Зауважимо, напередодні президент США Дональд Трамп звільнив главу Пентагону Марка Еспера. На його місце політик тимчасово призначив Крістофера Міллера, який очолював головне антитерористичне відомство США.
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