Заступник міністра оборони США з питань розвідки Джозеф Кернан, ймовірно, залишив посаду. Щоправда, його офіційної заяви поки немає.

Невідомо, Кернан подав у відставку чи його звільнили. Про це повідомляє CNN із посиланням власні на джерела.

До речі Глава Пентагону Марк Еспер написав заяву про відставку, – NBC

Чому Кернан залишив посаду

За інформацією ЗМІ, заступник збирався піти з посади після виборів ще раніше, однак це нібито пришвидшили. До слова, Кернан був заступником міністра оборони США з 2017 року.

Зауважимо, напередодні президент США Дональд Трамп звільнив главу Пентагону Марка Еспера. На його місце політик тимчасово призначив Крістофера Міллера, який очолював головне антитерористичне відомство США.

Зверніть увагу! 3 листопада у США відбулись вибори президента. Перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. Однак Трамп заявив про фальсифікації та збирається оскаржувати результати в суді. Детальніше про вибори в США читайте тут.