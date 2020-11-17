За фейкове замінування ДБР затримали американця: що йому загрожує
Невідомий 12 листопада повідомив про те, що будівлю Державного бюро розслідувань у Києві замінували. Інформація виявилася неправдивою. Через це поліція затримала підозрюваного – громадянина Америки.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Читайте також У Києві невідомі повідомили про замінування КМДА
Що відомо про підозрюваного
Під час розслідування правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про мінування надійшло від 36-річного американця. 16 листопада поліцейські розшукали та затримали порушника.
Американцю вже повідомили про підозру за скоєння злочину. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує ув'язнення на строк від 2 до 6 років.
Американець "замінував" приміщення ДБР
Правоохоронці затримали підозрюваного у повідомленні про фейкове замінування
Головні фейкові замінування листопада
- 16 листопада невідомий повідомив про замінування Київської міської державної адміністрації. 1300 людей терміново евакуювали.
- У цей же день ще один порушник заявив, про замінування столичного ЦУМу. Однак правоохоронці вибухівку так і не знайшли.
- В Одесі 15 листопада, у день другого туру місцевих виборів, повідомили про замінування будівлі, в якій перебувала виборча комісія.
- У Києві 13 листопада поліція перекрила всі входи у парламент. Все тому, що невідомий повідомив про замінування будівлі.
Поділитися новиною