Невідомий 12 листопада повідомив про те, що будівлю Державного бюро розслідувань у Києві замінували. Інформація виявилася неправдивою. Через це поліція затримала підозрюваного – громадянина Америки.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Що відомо про підозрюваного

Під час розслідування правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про мінування надійшло від 36-річного американця. 16 листопада поліцейські розшукали та затримали порушника.

Американцю вже повідомили про підозру за скоєння злочину. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує ув'язнення на строк від 2 до 6 років.



Американець "замінував" приміщення ДБР



Правоохоронці затримали підозрюваного у повідомленні про фейкове замінування

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