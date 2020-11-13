Кабінет Міністрів планує виплачувати грошову компенсацію підприємцям та працівникам, які залишаться без заробітку у карантин вихідного дня. Крім того, бізнесмени зможуть отримати безвідсоткове відтермінування кредитів.

Отримати компенсацію найчастіше хочуть люди, які працюють неофіційно. Однак на грошову виплату можуть розраховувати лише певні категорії українців. Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Ми звернулися в Торгово-промислову палату для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорних,

– сказав Немчінов.

Кому планують виплачувати компенсацію:

Людям, які здають або беруть в оренду приміщення;

офіційно працевлаштованим працівникам, які через карантин вихідного дня не зможуть працювати у суботу та неділю.

Зауважимо, компенсацію від уряду за працівників отримуватимуть їхні роботодавці. Вони повинні будуть передати гроші своїм робітникам.

За словами Немчінова, Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5 – 7 – 9". Тобто підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

Головне про карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня почне діяти вже 14 – 15 листопада.

Обмеження ввели на 3 тижні.

Згідно з ними, на вихідних працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки.

Місцева влада низки міст України виступила проти запровадження карантину вихідного дня. За словами мерів, такі обмеження позбавлять підприємців доходу.



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу