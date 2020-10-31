Протягом 2020 року в України з Угорщиною були хороші відносини, однак після місцевих виборів погіршились. Все через агітацію угорських чиновників за кандидатів на Закарпатті.

Україна кваліфікує це як втручання у внутрішні справи, адже така агітація заборонена законодавством. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю НВ.

До речі Американські гірки: Кулеба розповів, що буде з відносинами України та Угорщини

За словами міністра, протягом останнього року був процес обережного злету у відносинах з Угорщиною, але місцеві вибори призвели до падіння.

Однак за кожним падінням насправді може бути наступний злет, якщо буде воля обох сторін,

– зауважив Кулеба.

Крім того, дипломат зауважив, що питання зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана залишається відкритим. Надалі країни працюватимуть, шукаючи спільні точки.

Що цьому передувало