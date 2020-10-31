За кожним падінням може бути злет, – Кулеба про стосунки з Угорщиною
Протягом 2020 року в України з Угорщиною були хороші відносини, однак після місцевих виборів погіршились. Все через агітацію угорських чиновників за кандидатів на Закарпатті.
Україна кваліфікує це як втручання у внутрішні справи, адже така агітація заборонена законодавством. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю НВ.
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За словами міністра, протягом останнього року був процес обережного злету у відносинах з Угорщиною, але місцеві вибори призвели до падіння.
Однак за кожним падінням насправді може бути наступний злет, якщо буде воля обох сторін,
– зауважив Кулеба.
Крім того, дипломат зауважив, що питання зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана залишається відкритим. Надалі країни працюватимуть, шукаючи спільні точки.
Що цьому передувало
- У день голосування, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно закликав українських угорців голосувати за партію "Товариство угорської культури Закарпаття", а також за мера Берегового, представника угорської громади Золтана Бабяка.
- Україна обурилась таким фактом. Тому в МЗС заявили про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес.
- 26 жовтня послу Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто вручили ноту протесту. Крім цього, Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини.
- В Угорщині такі дії назвали "жалюгідними та безглуздими". Сійярто натякнув, що Україна може забути про підтримку Угорщини на шляху до євроатлантичної інтеграції.
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