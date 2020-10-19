Держава та місцева влада повинні створити для бізнесу умови розвитку, а не чинити перепони. Партія "За майбутнє" виступає за припинення експериментів над підприємцями, за усунення тиску на бізнес з боку контролюючих органів, за надання доступних кредитів та за підтримку на початковому етапі відкриття власної справи.

Про це повідомила лідерка Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

"Сьогодні в Чернівцях ми побачили, як бізнес розвивається всупереч державній політиці. Одне з потужних підприємств, що виробляє більше тисячі вікон щодня, модернізується і вдосконалюється. Його власник Микола Ключок розвиває свій бізнес, не отримуючи від держави жодної допомоги. Навпаки, він та інші підприємці відчувають лише податковий тиск. "За майбутнє" виступає за кардинальну зміну державної політики щодо підприємців", – заявила Ірина Суслова.

За її словами, держава, перш за все, повинна створити прийнятні умови для бізнесу.

"Потрібно змінити підхід у відносинах державної та місцевої влади й підприємців. Знизити податковий тягар для малого й середнього бізнесу, створити стимули для модернізації та розширення бізнесу, надавати доступні кредити, особливо тим підприємцям, які ще тільки стають на ноги. Особливо важливо – стримати свавілля контролюючих органів і перетворити Державну фіскальну службу на сервісну державну установу, а не на каральний орган, якою вона є сьогодні. Перший етап цих змін розпочнеться вже 25 жовтня, коли люди оберуть нову професійну місцеву владу, яка зробить перші кроки назустріч підприємцям", – переконана Ірина Суслова.

Нагадаємо, раніше лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця наголосив на необхідності й інших заходів підтримки національного виробника.

"Очевидно, що треба знижувати податки. Тому що саме через високі податки, на яких так наполягають міжнародні кредитори України, наші підприємства стають неконкурентоспроможними. Це вигідно нашим "партнерам", але не нам. Крім цього, треба запроваджувати програми підтримки українського виробника, субсидіювати сільське господарство, як це робиться в Європі. Загалом, наше основне завдання в економіці – зробити так, щоб Україна виробляла товари з високим вмістом доданої вартості, а не імпортувала їх. Лише такий економічний прагматизм може вивести нашу країну з кризи", – вважає нардеп.