Парламентська депутатська група "Партія "За майбутнє" підготувала поправки до законопроєкту про зменшення фіскального навантаження на ФОПи, які врятують дрібний і середній бізнес у країні.

Про це під час погоджувальної ради в парламенті заявив народний депутат, співголова групи Тарас Батенко.

Депутатська група "Партія "За майбутнє" реєструє поправки до компромісного законопроєкту 4313, який сьогодні розглядатиметься профільним комітетом. Це ті поправки, які підтримує SaveФОП,

– заявив нардеп.

За його словами, ухвалення вказаного законопроєкту має сенс лише з урахуванням цих поправок.

"Ми просимо профільний комітет відповідально поставитися до пропозицій SaveФОП і взагалі мікропідприємництва. Ці поправки правильно відшліфовані й виважені, це – компромісний варіант законопроєкту. Тільки в такому разі ми готові голосувати за цей законопроєкт на засіданні парламенту", – повідомив Тарас Батенко.