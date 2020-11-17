Депутатська група "Партія "За майбутнє" вимагає, щоб парламент скасував своє рішення щодо введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для дрібного та середнього бізнесу з початку наступного року.

Інакше група вимагатиме відставки голови профільного комітету Данила Гетманцева, діяльність і політична позиція якого призвели до чергової кризи і напруження в суспільстві. Про це з трибуни Верховної Ради України заявив співголова групи Тарас Батенко.

Він нагадав, що парламентська монобільшість обіцяє скасувати своє ж рішення щодо введення РРО, однак на практиці не робить цього.

"Ми обіцяємо підприємцям вирішити проблеми з РРО й залишаємо їх напризволяще. Депутатські фракції більшості домовляються в сесійній залі, а потім приходять і провалюють це рішення голосами монобільшості", – наголосив нардеп.

Якщо парламент не скасує введення РРО сьогодні ж, то "За майбутнє" вимагатиме відставки голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Якщо ми не вирішимо проблеми з РРО, то сьогодні наша депутатська група "Партія "За майбутнє" буде ініціювати реєстрацію проєкту постанови Верховної Ради щодо звільнення пана Гетманцева з посади голови профільного комітету. Або ми вирішуємо цю проблему в сесійній залі, або замість нас буде говорити вулиця,

– заявив Батенко.