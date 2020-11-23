Політична партія "За майбутнє", створена пів року тому, увійшла до лідерів українських політсил за результатами місцевих виборів.

Відповідне дослідження оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Опрацювавши протоколи територіальних виборчих комісій на виборах до обласних рад, соціологи склали агрегований рейтинг політичних сил України. Партія "Слуга народу" здобула 14,5% підтримки, "Європейська Солідарність" – 13,7%, "Опозиційна платформа" – 12,5%, "За майбутнє" – 8,6%, "Батьківщина" – 8,5%.

Отже, протягом кількох місяців діяльності "За майбутнє" випередила партію "Батьківщина", яка існує вже понад 20 років.

За даними ЦВК, "За майбутнє" займає друге місце за кількістю здобутих посад голів міських, селищних та сільських рад. Крім цього, кандидати від партії учора перемогли в другому турі виборів міських голів у Черкасах, Полтаві, Бердянську і Нікополі. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів політсилою.

Нагадаємо, партія "За майбутнє" створена наприкінці травня цього року. Лідером політсили є народний депутат Ігор Палиця.