Політична партія "За майбутнє" займає друге місце за кількістю переможців на виборах міських, селищних і сільських голів.

Про це свідчать зведені дані Центральної виборчої комісії, повідомили у пресслужбі політсили.

Наразі ЦВК підрахувала понад 98% результатів виборів мерів. Згідно з отриманими даними, найбільше посад мерів та сільських голів у країні отримала партія "Слуга народу" – 225 осіб (30,74% від загальної кількості). Друге місце посідає "За майбутнє", яка здобула 92 посади (12,43%). Замикає трійку лідерів "Батьківщина" з 53 головами (7,24%).

Крім цього, "За майбутнє" може здобути ще кілька посад після другого туру виборів міських голів у Черкасах, Полтаві, Нікополі та Бердянську. Кандидати від політсили тут продовжують боротися за перемогу.

Нагадаємо, політична партія "За майбутнє" створена лише наприкінці весни цього року. Лідером політсили є народний депутат Ігор Палиця.