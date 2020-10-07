Судді Вищого антикорупційного суду визнали винним в отриманні хабаря свого колишнього колегу з Господарського суду Одеської області Павла Меденцева. Його мають ув'язнити на 9 років, але спершу суддю мають ще спіймати.

Про обвинувальний вирок щодо екссудді-хабарника повідомили 7 жовтня у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Те, що мовиться саме про Меденцева, заявили у Telegram-каналі Zero corruption. До речі, з посади суддю звільнили у 2016 році.

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За що суддя отримав свій хабар

Як зазначили працівники САП, екссуддю визнали винним в одержанні 570 тисяч гривень хабаря. Він у 2014 році вимагав гроші від директора приватного підприємства за "правильне" судове рішення у господарській справі.

Втім, через те, що на Меденцева розповсюджувався імунітет, затримати його правоохоронці не могли. Лише 2 роки потому Верховна Рада дала згоду на притягнення підозрюваного до відповідальності. На той час хабарник вже 2 роки не з'являвся на роботі.

Спецконфіскація всього

У ВАКС вирішили не тільки посадити зловмисника, але й забрати в нього все майно. Також передадуть до бюджету знайдені у судді під час обшуку 250 тисяч гривень. Які статки накопичив засуджений, невідомо, оскільки е-декларацій він не подавав.

Посадять, якщо спіймають

Меденцева відправлять в тюрму тільки тоді, коли зможуть спіймати його. Але на цей час в екссудді є 30 днів, щоб оскаржити рішення антикорупційного суду.