Псування бюлетенів зі всеукраїнського опитування 25 жовтня можуть розцінювати як адміністративне правопорушення. Каратимуть за нього відповідно до закону.

Окремі витівки українців під час опитування можуть розцінити як дрібне хуліганство. Про це заявив заступник глави МВС України Антон Геращенко в інтерв'ю "Новое время".

Зауважте Тут немає ніякого юридичного фундаменту, – Зеленський про результати всеукраїнського опитування

Що сказав Геращенко

Я думаю, це буде (кваліфіковано як – 24 канал) дрібне хуліганство. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів — це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку,

– наголосив посадовець.

Слова Геращененка є відповіддю на заяву українських письменників Дмитра та Віталія Капранових.

Зверніть увагу! Стаття про дрібне хуліганство передбачає покарання у вигляді штрафу від від 51 до 119 гривень, або 40 – 60 годин громадських робіт, або 1 – 2 місяці виправних робіт, або до 15 діб арешту.

До чого Капранови закликали українців

Літератори раніше запропонували українцям нищити бюлетені під час опитування 25 жовтня. Капранови наголошували, що за такі дії нікого нібито не каратимуть.

Якщо не буде бійки, вам не буде чого закинути – статус опитувальників невідомий, папери не є матеріальною цінністю, власник цього всього не визначений. Одним словом, не бійтеся, максимум, що вам світить – це розмова з поліцією,

– закликали Капранови.

5 питань від Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу