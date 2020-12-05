Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала кримінальні провадження проти п'ятого президента та чинного нардепа Петра Порошенка. За її словами, це не політичні переслідування.

Деталі заяви Венедіктової щодо справ проти Порошенка

Як наголосила очільниця Офісу генпрокурора, президент Зеленський, мабуть, є першим президентом, який не відкриває справи проти своїх ворогів, не закриває проти друзів та не фальсифікує. Таку заяву Венедіктова зробила в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук".

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Мені здається, що пан Порошенко має розуміти, що він – такий же, як і інші пани. І тут точно не мовиться про політичне переслідування. Тому що багато справ були відкрито безпосередньо за рішенням судів,

– підкреслила генпрокурорка.

За її словами, в Офісі генпрокурора подивляться, як будуть ці справи розслідувати. Адже справами щодо Порошенка займають різні органи – "і ДБР розслідує, і НАБУ розслідує".

Також Венедіктова відреагувала на питання, чи не виявляться справи щодо Порошенка політичною мильною бульбашкою, яка лусне.

"Мені здається, що питання просто мильних бульбашок відійшло. За такі речі настає кримінальна відповідальність. Якщо б я не вважала можливим підписати цю підозру, я б її не підписувала. Але в мене є і професійна сатисфакція... Давайте згадаємо, коли ми чули про плівки Байдена – Порошенка", – зауважила генеральний прокурор.

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Справи проти Порошенка: що відомо

Нещодавно СБУ відкрила 15 нових кримінальних проваджень.

У чому підозрюють Порошенка

Посягання на територіальну цілісність.

Повалення конституційного ладу.

Захоплення державної влади.

Державна зрада.

Привласнення власності.

Фінансування тероризму.

Втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних мереж.

До цього ДБР розслідувало щонайменше 15 справ. Більшість клопотан подав один із керівників адміністрації президента-втікача Януковича – Андрій Портнов.

Про які справи мовиться

Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку , що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади. Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті. Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації , що містять держтаємницю.

з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних , що містять держтаємницю. Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви). Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

та подальше незаконне видворення його за межі України. Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

через держкордон до Молдови. Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності. Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий". Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

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та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати. Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку". Можлива ​​держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.

Крім того, ім'я Порошенка фігурує у справах щодо:

обставин законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин,

незаконного переміщення через кордон 43 картин,

можливого незаконного прослуховування його розмов із ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

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Деталі справпрти Порошенка / Інфографіка 24 каналу