В уряді Британії зазначили, що готові продовжити перемовини з Євросоюзом про торгову угоду після Brexit. Але це станеться, якщо ЄС погодиться змінити свій підхід.

Умови, за яких Британія готова продовжити переговори щодо Brexit

Таку заяву зробив один із лідерів кампанії за вихід Великої Британії з ЄС, міністр уряду Британії Майкл Гоув. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на британські ЗМІ.

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За словами британського посадовця, нещодавно ЄС фактично закінчив нинішній раунд перемовин.

"Це той випадок, коли відбувався прогрес, але потім ЄС зробив крок назад", – підкреслив він.

Водночас, на запитання, чи ще "відкриті двері" для перемовин, Гоув відповів ствердно.

Двері відченено. Ми сподіваємося, що ЄС змінить свою позицію. Однозначно не мовиться про те, що якщо Євросоюз справді змінить позицію, то ми не продовжимо перемовини,

– зазначив британський міністр.

Що цьому передувало

16 жовтня речник уряду Британії сказав, що Британія вважає перемовини щодо нової торгівельної угоди завершеними у зв’язку з тим, що ЄС не бажає змінювати свою позицію.

Перед тим прем’єр Британії Борис Джонсон заявляв, що країна тепер є готовою вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.



Водночас він звинуватив блок у відмові запропонувати достатньо хороші умови, але сказав, що завжди буде готовим почути пропозиції від ЄС, якщо лідери блоку повернуться до Великобританії з "корінною зміною підходу".

У вересні Джонсон заявив, що Велика Британія готова піти з переговорів щодо Brexit, не уклавши торговельну угоду з ЄС, якщо її не досягнуть до 15 жовтня.

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