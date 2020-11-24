У Зеленського не виключають локдаун в Україні: за якої умови його запровадять
В Україні ситуація з COVID-19 вкрай нестабільна. Ледь не щодня МОЗ повідомляє про нові рекорди за кількістю хворих. Саме через це в Україні вже запровадили карантин вихідного дня. А от, чи перетвориться частковий локдаун на повний та за якої умови – питання відкрите.
Радник президента Олег Устенко не виключає можливість введення в Україні локдауну. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
Важливо Двотижневий локдаун на свята: Ткаченко услід за Миловановим виступив за обмеження
За якої умови в Україні запровадять локдаун
Устенко зазначив, що таке рішення можуть ухвалити у разі різкого зростання захворюваності COVID-19. За його словами, чіткої прогнозованості того, чи буде точно введений локдаун, поки немає.
Виключати введення локдауну я б не став. Це можливо. У держави досить обмежені можливості з точки зору компенсації. Я вже не кажу, що локдаун – це серйозний удар по економіці,
– сказав Устенко.
При цьому він додав, що коли йде аналіз ухвалення подібного рішення, економіка йде на другий план. У фокусі ж, як пояснив Устенко, залишається здоров'я нації.
Що відомо про введення локдауну
- Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги.
- І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.
- Нещодавно міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.
- У МОЗ також припустили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу інфікуватимуться 30 тисяч людей.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні?Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 12 287 людей. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли – 647 976 людей, з них одужали – 299 358. Відомо, що під час перебігу коронавірусної хвороби померли 11 263 хворих. Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна перетнула точку неповернення і незабаром може виникнути така ситуація, що лікарі будуть змушені вирішувати, кого лікувати.
Поділитися новиною