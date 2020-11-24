В Україні ситуація з COVID-19 вкрай нестабільна. Ледь не щодня МОЗ повідомляє про нові рекорди за кількістю хворих. Саме через це в Україні вже запровадили карантин вихідного дня. А от, чи перетвориться частковий локдаун на повний та за якої умови – питання відкрите.

Радник президента Олег Устенко не виключає можливість введення в Україні локдауну. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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За якої умови в Україні запровадять локдаун

Устенко зазначив, що таке рішення можуть ухвалити у разі різкого зростання захворюваності COVID-19. За його словами, чіткої прогнозованості того, чи буде точно введений локдаун, поки немає.

Виключати введення локдауну я б не став. Це можливо. У держави досить обмежені можливості з точки зору компенсації. Я вже не кажу, що локдаун – це серйозний удар по економіці,

– сказав Устенко.

При цьому він додав, що коли йде аналіз ухвалення подібного рішення, економіка йде на другий план. У фокусі ж, як пояснив Устенко, залишається ​здоров'я нації.

Що відомо про введення локдауну

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги.

І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.

введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну. Нещодавно міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.

в Україні на період новорічних свят. У МОЗ також припустили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу інфікуватимуться 30 тисяч людей.