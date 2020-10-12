Рада міністрів ЄС із закордонних справ ухвалила важливу резолюцію, що стосується ситуації у Білорусі. У ній мовиться про готовність включити до санкційного списку Олександра Лукашенка.

Станеться це у випадку, якщо ситуація у країні не покращиться. Про це повідомили на сайті Європейської Ради.

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На засіданні Ради ЄС у Люксембурзі дипломати рішуче засудили насильство проти мирних мітингувальників у Білорусі. Також вони закликали звільнити всіх свавільно затриманих, зокрема й політичних в'язнів.

Рада ЄС нагадує про обмежувальні заходи, які запровадили проти 40 осіб, що несуть відповідальність за фальсифіковані президентські вибори та насильство під час придушення мирних протестів, та наголошує на готовності ЄС вжити подальші обмежувальні дії проти Олександра Лукашенка, якщо ситуація не покращиться,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Рада ЄС підтвердила, що президентські вибори 9 серпня у Білорусі не були ані вільними, ані справедливими, і що Лукашенко не має жодної демократичної легітимності.

Про що ще мовиться у резолюції Ради Євросоюзу

ЄС понизить рівень двосторонньої співпраці з центральною владою Білорусі, і одночасно збільшить підтримку для народу та громадянського суспільства країни, та відповідно переорієнтує фінансову допомогу в рамках двосторонніх відносин.

Білорусі, і одночасно збільшить підтримку для народу та громадянського суспільства країни, та відповідно переорієнтує фінансову допомогу в рамках двосторонніх відносин. ЄС надасть негайну фінансову допомогу жертвам насильства , організаціям громадянського суспільства та незалежним медіа.

, організаціям громадянського суспільства та незалежним медіа. ЄС готовий суттєво посилити рівень політичної співпраці , секторальне співробітництво та фінансову допомогу для Білорусі, якщо її влада поважатиме принципи демократії.

, секторальне співробітництво та фінансову допомогу для Білорусі, якщо її влада поважатиме принципи демократії. ЄС закликав владу Білорусі долучитися до інклюзивного політичного діалогу та бути готовою підтримати мирну демократичну передачу влади з використанням різних інструментів, включаючи всеосяжний план економічної підтримки для демократичної Білорусі.

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