Мерія Парижа зобов'язана виплатити 90 тисяч євро штрафу. А причина цього – у міськраді столиці Франції на керівні посади призначили забагато жінок.

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Міністерство державних служб Франції звинуватило мерію Парижа у "відсутності збалансованого просування по службі між чоловіками і жінками". Річ у тім, що тут із 16 керівників, призначених у 2018 році, 11 – це жінки. Натомість чоловіки отримали набагато менше – лише 5. Про це повідомляє Le Monde.

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У міністерстві вважають, що подібні цифри роблять великий внесок у фемінізацію посад вищого керівництва та менеджменту. Але вони не відповідають юридичному показнику в 40%. Тобто представники однієї статі не можуть займати більше ніж 60% таких посад.

У мерії, зі свого боку, назвали штраф абсурдним, але заявили, що виплатять його. У відділі кадрів кажуть, що під часпризначення намагалися "надолужити згаяне". Додамо, що міським головою Парижа є Анн Ідальго. Її вважають однією з найбільш впливових представниць руху за гендерну рівність.

За останніми даними, 56% співробітників мерії Парижа – жінки. Водночас у деяких сферах роботи адміністрації, як і раніше, можна спостерігати значний гендерний дисбаланс. Зокрема, тільки 40% інженерів технічних служб і всього 5% співробітників служби прибирання сміття – жінки.

Зауважимо! Закон, за яким оштрафували мерію Парижа, змінили в 2019. Тепер роботодавця можуть звільнити від покарання за позитивну дискримінацію. Але у разі, якщо загальне число чоловіків і жінок в трудовому колективі буде відповідати нормативам.