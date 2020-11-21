Туреччина не вимагатиме від туристів дотримуватися посиленого карантину. Зокрема, гостей країни звільнили від заборони виходу на вулицю.

Ресторани, розташовані на території готелів, зможуть і надалі надавати послуги відвідувачам. Про це на своїй сторінці у твітері написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

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Згідно з заявою МВС Туреччини, туристи, які тимчасово перебувають на її території, звільнені від дотримання заборони виходу на вулицю,

– наголосив Сибіга.

Нові правила карантину через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу набули чинності у Туреччині 20 листопада.

Що передбачає посилений карантин