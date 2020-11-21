Заборона виходу на вулицю у Туреччині: як бути українським туристам
Туреччина не вимагатиме від туристів дотримуватися посиленого карантину. Зокрема, гостей країни звільнили від заборони виходу на вулицю.
Ресторани, розташовані на території готелів, зможуть і надалі надавати послуги відвідувачам. Про це на своїй сторінці у твітері написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
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Згідно з заявою МВС Туреччини, туристи, які тимчасово перебувають на її території, звільнені від дотримання заборони виходу на вулицю,
– наголосив Сибіга.
Нові правила карантину через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу набули чинності у Туреччині 20 листопада.
Що передбачає посилений карантин
- Комендантську годину 16:00 до 10:00 для людей до 20 та від 65 років;
- обмеження роботи торгових центрів, ринків, ресторанів та перукарень з 10:00 до 20:00;
- заклади громадського харчування мають право працювати лише з доставкою;
- спортивні заходи відбуватимуться без глядачів;
- усі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання.
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