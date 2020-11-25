Посла України в Будапешті Любов Непоп викликали до МЗС Угорщини. Все через заборону в'їзду в Україну угорському високопосадовцю Іштвану Грежі.

Що кажуть в МЗС Угорщини

Очільник міністерства закордонних справ Петер Сійярто розповів послу про обурення через інцидент, повідомляє Hungary Today.

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Однак міністр сподівається на відновлення хороших стосунків. Сійярто наголосив, що Угорщина до цього готова.

Ми передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги,

– стверджує міністр.

Крім цього, угорський дипломат переконує, що заборона в'їзду Грежі суперечить розвиткові дружби країн.

Що цьому передувало