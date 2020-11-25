Заборона в'їзду угорському політику: посла України в Будапешті викликали "на килим" до МЗС
Посла України в Будапешті Любов Непоп викликали до МЗС Угорщини. Все через заборону в'їзду в Україну угорському високопосадовцю Іштвану Грежі.
Що кажуть в МЗС Угорщини
Очільник міністерства закордонних справ Петер Сійярто розповів послу про обурення через інцидент, повідомляє Hungary Today.
До теми Якою буде помста: Угорщина готує відповідь через заборону в'їзду своєму посадовцю в Україну
Однак міністр сподівається на відновлення хороших стосунків. Сійярто наголосив, що Угорщина до цього готова.
Ми передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги,
– стверджує міністр.
Крім цього, угорський дипломат переконує, що заборона в'їзду Грежі суперечить розвиткові дружби країн.
Що цьому передувало
- Раніше Україна заборонила в'їзд двом угорським політикам.
- Все тому, що вони під час місцевих виборів на Закарпатті агітували за "Партію угорців України".
- Річ у тім, що Виборчий кодекс України забороняє іноземцям агітувати на виборах.
- В Угорщині таким вчинком обурились. В МЗС країни навіть заявили, що Україна може забути про підтримку Угорщини на шляху до євроатлантичної інтеграції.
Поділитися новиною