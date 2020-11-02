У Верховній Раді зареєстрували кілька законопроєктів щодо заборони українським політикам мати офіційні контакти або проводити сепаратні перемовини з представниками Росії. Спікер парламенту Дмитро Разумков зауважив, що вони стосуються не безпосередньо нардепів, а всіх посадовців. Щоправда, за його словами, найближчим часом чекати на ухвалення таких законів не слід.

Разумков про заборону політикам спілкуватися з представниками РФ

Як підкреслив Разумков у коментарі Укрінформу, заборона спілкування з представниками РФ має гарний вигляд лише в медійному плані. А ось у безпосередній імплементації це буде важко зробити.

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Тому що і на рівні ТКГ, і нормандського формату, інших перемовин, це гальмуватиме процеси. Наскільки я знаю, станом на сьогодні ці питання не розглядали комітети, тому вони – не готові до розгляду в сесійній залі. І я не думаю, що вони з’являться найближчим часом,

– зазначив голова Верховної Ради.

За його словами, наразі на порядку денному в парламенті стоїть багато питань, які мають першочерговий характер. І це точно не вищезазначені проєкти законів.

Зауважимо, що досить часто Росію відвідують представники ОПЗЖ. Зокрема, нещодавно один із лідерів цієї політсили Віктор Медведчук мав розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним. Крім того, як переконує так званий "опозиціонер", він зробив щеплення російською вакциною від коронавірусу.