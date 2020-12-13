Уряд Німеччини вводить локдаун з 16 грудня. Різдво німцям дозволять відсвяткувати у вузькому сімейному колі за участі не більше 5 людей.

Рішення запровадити локдаун прийняла канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель Німеччини. Про це повідомляє DW. Актуально Як локдаун у січні вплине на Україну: очікування влади, медиків та економіки Що передбачає локдаун у Німеччині По всій території країни закриють крамниці роздрібної торгівлі. Виняток зроблять лише для продуктових. Усюди закриють школи та дитячі садки. Відкритими залишать аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси та поштові відділення. На Новий рік діятиме заборона на масові зібрання. Людям також рекомендують не влаштовувати святкові запуски феєрверків. Відвідувати богослужіння не заборонятимуть. Однак храми Німеччини змусять тимчасово відмовитися від церковного співу. Великі богослужіння можна буде відвідати лише за попереднім записом. Підприємці, які через локдаун втратять прибуток, отримуватимуть щоденну допомогу. Компанії, яким загрожуватиме банкрутство, отримають від 200 до 500 тисяч євро Зверніть увагу! Від початку пандемії у Німеччині зафіксували 1,34 мільйона заражених коронавірусом. Померли понад 20 тисяч інфікованих.