Заборонять церковні співи та феєрверки: у Німеччині вводять локдаун
Уряд Німеччини вводить локдаун з 16 грудня. Різдво німцям дозволять відсвяткувати у вузькому сімейному колі за участі не більше 5 людей.
Рішення запровадити локдаун прийняла канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель Німеччини. Про це повідомляє DW.
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Що передбачає локдаун у Німеччині
- По всій території країни закриють крамниці роздрібної торгівлі. Виняток зроблять лише для продуктових.
- Усюди закриють школи та дитячі садки.
- Відкритими залишать аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси та поштові відділення.
- На Новий рік діятиме заборона на масові зібрання. Людям також рекомендують не влаштовувати святкові запуски феєрверків.
- Відвідувати богослужіння не заборонятимуть. Однак храми Німеччини змусять тимчасово відмовитися від церковного співу.
Великі богослужіння можна буде відвідати лише за попереднім записом.
- Підприємці, які через локдаун втратять прибуток, отримуватимуть щоденну допомогу.
- Компанії, яким загрожуватиме банкрутство, отримають від 200 до 500 тисяч євро
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