Вони будують надсучасні дороги, мости та віадуки, облаштовують ландшафти, зводять аеропорти та інші інфраструктурні об'єкти.

Onur Group – міжнародна група компаній, яка вже майже 40 років реалізовує численні масштабні проєкти у багатьох країнах на трьох континентах.

Компанію у 1981 році заснував турецький підприємець Онур Четінджевіз. Починав він із невеликої веломайстерні та крамнички з продажу велозапчастин у столиці Туреччини – Анкарі. Згодом бізнес переріс у потужне підприємство, головним напрямом діяльності якого стала дорожньо-транспортна інфраструктура. За перше десятиліття компанія успішно реалізувала багато проєктів із будівництва та реконструкції автомобільних магістралей у Туреччині. Завоювавши лідерські позиції у своїй країні, Onur Group вийшла на міжнародний ринок.

За роки існування Onur Group збудувала сотні тисяч кілометрів автодоріг у Молдові, Туркменістані, Хорватії, Саудівській Аравії та інших країнах Східної Європи і Близького Сходу. Кількадесят тисяч висококваліфікованих працівників, потужний парк найсучаснішої та найпотужнішої будівельної техніки, власні цементні заводи та інноваційні підходи у виробництві дають змогу втілювати у життя найскладніші проєкти.

Так, в Омані фахівці компанії спорудили унікальну магістраль, маршрут якої пролягає дуже близько до берега моря. Від припливів та відпливів об'єкт захистили "штучними" скелями.

Згідно з рейтингом американського журналу Engineering News Record, Onur Group входить до числа 250-ти найкращих підрядників у світі і з кожним роком покращує свої позиції.

Окрім будівництва автомобільних доріг, мостів та дамб, міжнародна компанія інвестує у сільське господарство, гірничо-видобувну промисловість, авіаперевезення та туризм.

У складі Onur Group діє окреме підприємство "Опалон", яке з середини 90-х займається будівництвом панельних будинків та інших об'єктів. "Опалон" зводить військові і мобілізаційні табори, школи, модерні конгрес-центри та лікарні як в Туреччині, так і закордоном – в країнах Азії, Африки та Європи.

Із 2004-го міжнародна компанія Onur Group працює і на українському ринку. "Onur Group Україна" здійснює капітальний ремонт та будівництво важливих автомагістралей у різних регіонах країни. Найамбітнішим та наймасштабнішим інфраструктурним проєктом в Україні для компанії є Запорізькі мости, над якими команда "Onur Group Україна" працює цілодобово.

З 2014-го компанія реалізує в Україні пілотний проєкт OPRC – контракт на підставі кінцевих результатів на утримання доріг. Тепер "Onur Group Україна" впродовж 7 років відповідає за утримання, інспекцію та ремонт на ділянці траси "Київ – Чоп" завдовжки 187 кілометрів. Це перший такий випадок в українській історії, коли контроль за станом доріг довірили іноземній компанії.

В Onur Group вірять – їхній багатий міжнародний досвід вже невдовзі допоможе українцям забути, що таке погані дороги.