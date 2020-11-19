Більшість українців є незадоволеними діяльність Президента України Володимира Зеленського у боротьбі з коронавірусом. Те ж саме стосується і діяльності Верховної Ради та Кабінету Міністрів – як загалом, так і їхніх очільників Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у період з 15 по 17 листопада. Відповідна інформація про суспільні настрої українців з'явилася на офіційному сайті "Рейтингу".

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Наскільки українці задоволені дією влади у боротьбі з епідемією коронавірусу

Президент Зеленський: задоволені – 35%, не задоволенні – 60%.

Спікер ВР Разумков: задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%.

Прем'єр Шмигаль: задоволені 23%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%.

Зауважимо, що найбільше серед органів центральної влади опитані українці не задоволені роботою Кабміну (67%) та Верховної ради (72%).



Чи задоволені українці діями влади у боротьбі з коронавірусом COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Натомість діяльність міністра охорони здоров'я Степанова позитивно оцінюють 32%, а негативно – 55%. Водночас діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.

Додамо, що загалом українці вважають оптимальними заходи влади щодо боротьби з коронавірусом. Так висловилися 48% опитаних.

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