Чи задоволені українці діями Зеленського та решти влади у боротьбі з COVID-19
Більшість українців є незадоволеними діяльність Президента України Володимира Зеленського у боротьбі з коронавірусом. Те ж саме стосується і діяльності Верховної Ради та Кабінету Міністрів – як загалом, так і їхніх очільників Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у період з 15 по 17 листопада. Відповідна інформація про суспільні настрої українців з'явилася на офіційному сайті "Рейтингу".
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Наскільки українці задоволені дією влади у боротьбі з епідемією коронавірусу
- Президент Зеленський: задоволені – 35%, не задоволенні – 60%.
- Спікер ВР Разумков: задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%.
- Прем'єр Шмигаль: задоволені 23%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%.
Зауважимо, що найбільше серед органів центральної влади опитані українці не задоволені роботою Кабміну (67%) та Верховної ради (72%).
Чи задоволені українці діями влади у боротьбі з коронавірусом COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Натомість діяльність міністра охорони здоров'я Степанова позитивно оцінюють 32%, а негативно – 55%. Водночас діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.
Додамо, що загалом українці вважають оптимальними заходи влади щодо боротьби з коронавірусом. Так висловилися 48% опитаних.
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Деталі опитування
- Опитували населення України віком від 18 років.
- Дослідження проводили в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.
- Загалом опитали 3 тисячі респондентів.
- Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Телефонували на основі випадкової вибірки мобільних номерів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95: не більше ніж 1,8%.
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