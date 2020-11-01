Задум суддів КСУ – максимально розлютити людей, – ОП
В Офісі Президента зауважили: порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду чи не прямо говорить про те, що КСУ став "виключно реакційним політичним органом", через рішення якого "вулиця буде рвати й метати".
"Якщо подивитися на найближчий календарний план КС, то неозброєним оком видно весь їхній (суддів – 24 канал) прекрасний задум". Таку думку висловив у коментарі інформагентству Інтерфакс-Україна радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Подоляк вважає, що цей задум – "максимально розлютити суспільство, змусить його рвати й метати".
Радник Єрмака зауважив, що з 3 листопада одним за одним на розгляді КСУ будуть нагальні для суспільства закони:
- "Про забезпечення функціонування української мови як державної",
- І "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Обидва закони судді розглядатимуть у закритому режимі. Це "щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад", – вважає Подоляк.
На його думку, через усе це виникає запитання: а заради чого чи кого КСУ "навмисно йде на таку жорстку ескалацію".
Це точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і прийняти розумні й зважені рішення. Можна і потрібно говорити про те, що КСУ сьогодні став виключно реакційним політичним органом,
– наполягає представник ОП.
"Не сумніваюся, що якщо це не зупинити, то вулиця реально буде рвати й метати. І матиме рацію. Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країною заплачена величезна ціна", – підсумував він.
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