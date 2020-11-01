В Офісі Президента зауважили: порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду чи не прямо говорить про те, що КСУ став "виключно реакційним політичним органом", через рішення якого "вулиця буде рвати й метати".

"Якщо подивитися на найближчий календарний план КС, то неозброєним оком видно весь їхній (суддів – 24 канал) прекрасний задум". Таку думку висловив у коментарі інформагентству Інтерфакс-Україна радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк вважає, що цей задум – "максимально розлютити суспільство, змусить його рвати й метати".

Радник Єрмака зауважив, що з 3 листопада одним за одним на розгляді КСУ будуть нагальні для суспільства закони:

"Про забезпечення функціонування української мови як державної",

І "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Обидва закони судді розглядатимуть у закритому режимі. Це "щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад", – вважає Подоляк.

Зверніть увагу, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд скасував антикорупційну реформу. Це відбулося так само на закритому засіданні. Більше новин про це читайте на 24 каналі.

На його думку, через усе це виникає запитання: а заради чого чи кого КСУ "навмисно йде на таку жорстку ескалацію".

Це точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і прийняти розумні й зважені рішення. Можна і потрібно говорити про те, що КСУ сьогодні став виключно реакційним політичним органом,

– наполягає представник ОП.

"Не сумніваюся, що якщо це не зупинити, то вулиця реально буде рвати й метати. І матиме рацію. Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країною заплачена величезна ціна", – підсумував він.

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