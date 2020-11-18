У свіжому випуску "Резонанс" за 18 листопада – на Житомирщині зникли батько та син. Згодом їх знайшли на дні річки в сімейному авто. Полісмени затримали іноземця, якого підозрюють одразу у 2 злочинах – інтернет-шахрайстві та збуті кокаїну.

Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:

В Одесі Toyota влетіла в зупинку громадського транспорту. Якраз у той час, коли люди чекали на маршрутку. Дивом всі залишились живі. Але травм зазнали мати з донькою, 16-річний хлопець та ще одна жінка.

У Києві в результаті наїзду на зупинку загинуло 2 жінок, ще 2 людей відвезли до лікарні. Момент трагічної ДТП зафіксували камери спостереження. За попередніми оцінками 23-річний водій був тверезий.

На Кіровоградщині у селі затримали підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини Ольги Радченко із Малої Виски. Ним виявився 23-річний чоловік.