Загадковий металевий моноліт, знайдений у пустелі в США – зник
У штаті Юта 23 листопада випадково знайшли триметровий металевий моноліт посеред пустелі. Не минуло й тижня, як цей моноліт так само загадково зник, як і з'явився.
Аеробюро департаменту громадської безпеки штату Юта у США тиждень тому (23 листопада) виявило триметровий металевий моноліт у пустелі.
- 30 листопада ця ж установа повідомила у фейсбуці, що моноліт зник.
Початок історії У пустелі США знайшли загадковий металевий моноліт: фото, відео
З повідомлення Аеробюро відомо таке:
- Моноліт – незаконно встановлена у штаті ЮТА металева конструкція.
- За законом, її мали б прибрати, і її дійсно прибрали.
- Але хто це зробив – невідомо (кажуть, якась людина, а може й група людей).
Установа окремо наголосила:
- Її співробітники цим не займалися, бо моноліт – приватна власність, а приватна власність у Штатах – то святе.
- Проблема, власне, тільки у тому, що цю приватну власність встановили на федеральній землі.
Справою про загадкову появу та загадкове зникнення моноліту відтепер займатиметься місцевий шериф.
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