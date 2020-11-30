У штаті Юта 23 листопада випадково знайшли триметровий металевий моноліт посеред пустелі. Не минуло й тижня, як цей моноліт так само загадково зник, як і з'явився.

Аеробюро департаменту громадської безпеки штату Юта у США тиждень тому (23 листопада) виявило триметровий металевий моноліт у пустелі. 30 листопада ця ж установа повідомила у фейсбуці, що моноліт зник. Початок історії У пустелі США знайшли загадковий металевий моноліт: фото, відео З повідомлення Аеробюро відомо таке: Моноліт – незаконно встановлена у штаті ЮТА металева конструкція.

За законом, її мали б прибрати, і її дійсно прибрали.

Але хто це зробив – невідомо (кажуть, якась людина, а може й група людей). Установа окремо наголосила: Її співробітники цим не займалися, бо моноліт – приватна власність, а приватна власність у Штатах – то святе.

Проблема, власне, тільки у тому, що цю приватну власність встановили на федеральній землі. Справою про загадкову появу та загадкове зникнення моноліту відтепер займатиметься місцевий шериф. Для загального розвитку Розвинуті цивілізації на Землі: Маск пояснив, чи вірить у візити інопланетян