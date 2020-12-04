Загадковий моноліт у пустелі США: відоме його походження – але не все так просто
Наприкінці листопада у пустелі в США випадково знайшли загадковий моноліт. Його походження було невідомим, аж поки про права на нього не заявила група американських митців. Проте і ця версія залишає сумніви.
Художники запевнили, що встановили об'єкт у пустелі, щоб "пожартувати з людством наприкінці важкого 2020 року". Про це вони написали на своїй офіційній інстаграм-сторінці themostfamousartist.
До теми Загадковий металевий моноліт, знайдений у пустелі в США – зник
Митці опублікували у своєму акаунті в соцмережі кілька фотографій моноліту. Одну – з офіційного сайту штату Юта, а іншу – на візку, ймовірно, біля їхнього складу.
Загадковий моноліт виставили на продаж – за нього доведеться заплатити аж 45 тисяч доларів. Проте не виключено, що придбати пропонують не оригінал, а лише копію.
Чому ця версія – не остаточна
Попри цю заяву, все ж залишаються сумніви щодо справжнього походження об'єкту. Адже користувачі платформи Reddit, які вирахували координати обеліска, з'ясували – він перебував там ще з 2016 року.
Окрім заяви The most famous artist, інших доказів того, що саме вони встановили моноліт у пустелі – наразі немає. У виданні Mashable припустили, що так митці вирішили просто привернути до себе увагу.
Дивний моноліт у пустелі США: що варто знати
- Металевий моноліт, завдовжки 3 метри, виявили у пустелі штату Юта 23 листопада. Сталося це випадково.
- 30 листопада Аеробюро департаменту громадської безпеки штату Юта у США повідомило, що об'єкт зник.
- В установі пояснили, що невідомо, хто забрав обеліск, водночас наголосили – вони до цього не причетні.
- Після цього справу про загадкову появу та зникнення моноліту передали місцевим правоохоронцям.
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