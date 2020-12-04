Наприкінці листопада у пустелі в США випадково знайшли загадковий моноліт. Його походження було невідомим, аж поки про права на нього не заявила група американських митців. Проте і ця версія залишає сумніви.

Художники запевнили, що встановили об'єкт у пустелі, щоб "пожартувати з людством наприкінці важкого 2020 року". Про це вони написали на своїй офіційній інстаграм-сторінці themostfamousartist.

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Митці опублікували у своєму акаунті в соцмережі кілька фотографій моноліту. Одну – з офіційного сайту штату Юта, а іншу – на візку, ймовірно, біля їхнього складу.

Загадковий моноліт виставили на продаж – за нього доведеться заплатити аж 45 тисяч доларів. Проте не виключено, що придбати пропонують не оригінал, а лише копію.

Чому ця версія – не остаточна

Попри цю заяву, все ж залишаються сумніви щодо справжнього походження об'єкту. Адже користувачі платформи Reddit, які вирахували координати обеліска, з'ясували – він перебував там ще з 2016 року.

Окрім заяви The most famous artist, інших доказів того, що саме вони встановили моноліт у пустелі – наразі немає. У виданні Mashable припустили, що так митці вирішили просто привернути до себе увагу.

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