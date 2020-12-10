Мережу сколихнули фото загадкового моноліту, який 10 грудня знайшли на Замковій горі у Києві. Раніше схожі об'єкти виявляли ще у кількох країнах світу, зокрема у США. З'ясувалося, що конструкція у столиці України – це лише рекламний хід.

У такий незвичний спосіб прорекламувати себе вирішив інтернет-магазин АЛЛО, повідомляє видання "Букви".

До теми Загадковий моноліт у пустелі США: відоме його походження – але не все так просто

Про це, зокрема, свідчить напис, який помітили на об'єкті: "Новий поштовий оператор України АЛЛО Express. Тицяй – доставимо".



Напис на таємничому моноліті у Києві / Фото "Букви"



"Загадковий" моноліт перестав бути загадковим / Фото "Букви".

У КП "Київблагоустрій" відреагували на появу цієї конструкції у столиці. Там вже зафіксували порушення.

Де раніше знаходили моноліти