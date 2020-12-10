Таємничий моноліт знайшли у Києві: відомо, як він там з'явився
Мережу сколихнули фото загадкового моноліту, який 10 грудня знайшли на Замковій горі у Києві. Раніше схожі об'єкти виявляли ще у кількох країнах світу, зокрема у США. З'ясувалося, що конструкція у столиці України – це лише рекламний хід.
У такий незвичний спосіб прорекламувати себе вирішив інтернет-магазин АЛЛО, повідомляє видання "Букви".
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Про це, зокрема, свідчить напис, який помітили на об'єкті: "Новий поштовий оператор України АЛЛО Express. Тицяй – доставимо".
Напис на таємничому моноліті у Києві / Фото "Букви"
"Загадковий" моноліт перестав бути загадковим / Фото "Букви".
У КП "Київблагоустрій" відреагували на появу цієї конструкції у столиці. Там вже зафіксували порушення.
Де раніше знаходили моноліти
- 23 листопада конструкцію виявили в пустелі американського штату Юта. Вже 29 листопада вона загадкового зникла.
- Згодом повідомили про таку ж незвичну знахідку у штаті Каліфорнія, й навіть за межами США – у Румунії.
- Пізніше про права на ці об'єкти заявила група художників The most famous artist. Проте не у всіх їхнє зізнання викликало довіру.
- Окрім загадкового моноліту у Києві, ще один знайшли 10 грудня в іншому українському місті – на сміттєзвалищі у Полтаві.
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