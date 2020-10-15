Одночасно з місцевими виборами 25 жовтня з ініціативи президента Володимира Зеленського також пройде загальнонаціональне опитування. Відомо, що воно імітуватиме бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "Так" або "Ні".

З нардепами не консультувалися щодо опитування

Про це розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Мокан. За його словами, загальнонаціональне опитування – це виключно ініціатива Офісу Президента, передає "Громадське радіо".

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"Ні фракція "Слуги народу", ні партія, яка є суб’єктом виборчого процесу, не є і не можуть бути ні ініціаторами, ні співорганізаторами цього опитування. Його ідея пролягає в тому, що воно не може і не має бути пов’язаним із виборчим процесом, впливаючи на результати у день виборів", – зауважив Мокан.

Він підкреслив, що організаційні, фінансові та всі інші нюанси й коментарі надаватиме Офіс Президента".

Як відбуватиметься опитування

За словами Мокана, його проведуть поза межами виборчих дільниць. Щоправда, ані державних коштів, ані інших державних ресурсів для цього не залучатимуть.

У добровільній формі виборцям пропонуватимуть взяти участь в опитуванні щодо п’яти запитань. Буде зімітовано бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "Так/Ні". Їх будуть організовувати волонтери, запропонують людям добровільно взяти у цьому участь. Орієнтовно буде 5 мільйонів бюлетенів,

— зазначив нардеп.

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Всеукраїнське опитування 25 жовтня від Зеленського: основне

Про це президент заявив 13 жовтня у відеозверненні. Він зазначив, що складатиметься опитування з 5 питань і вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".

Згодом Зеленський оприлюднив перші два питання – 1) чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах; 2) чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони. Решту питань він озвучуватиме щодня до 18 жовтня.

– 1) чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах; 2) чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони. Решту питань він озвучуватиме щодня до 18 жовтня. Відомо, що проходитиме воно біля виборчих дільниць, де стоятимуть волонтери з урнами.

Одна з керівників фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зі свого боку, розповіла, що до процесу опитування точно не буде залучено ЦВК. Це буде більше волонтерський проєкт і державні гроші на нього не витрачатимуть.

Крім того, у Зеленського заявили, що це не є офіційно референдумом, тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент має спілкуватися з громадянами у форматі монологу".

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