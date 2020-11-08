Вранці 7 листопада на Донбасі загинув 20-річний військовий з Львівщини Олег Свинарик. За інформацією української делегації в Тристоронній контактній групі, десантник, ймовірно, скоїв самогубство.

Нацполіція проводить розслідування трагедії

Про причини загибелі українська делегація в ТКГ повідомила у своєму телеграм-каналі. Раніше у штабі ООС розповіли 24 каналу, що втрата – не бойова, проте деталями не поділились.

​До теми На Донбасі загинув 20-річний військовий Олег Свинарик: деталі й фото

Наразі слідство проводять слідчі Національної поліції України.

Спекуляції щодо "можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими,

– зазначили у повідомленні української делегації.

Що відомо про загибель військовослужбовця

Відомо, що трагедія трапилася о 6 ранку 7 листопада. Загинув військовослужбовець Олег Свинарик з 80 окремої десантно-штурмової бригади. Хлопцю було лише 20 років, родом він – з Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у фейсбуці.

Торік у серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді,

– написав Козицький.

Зверніть увагу! За 7 листопада проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Гнутового.