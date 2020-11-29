Загибель пацієнтів на ШВЛ у Жовкві: кого покарають
У Жовківській центральній райлікарні померли 2 пацієнтів з COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ. Трапилось це тоді, коли в лікарні на годину зникло світло: у людей розвинулась дихальна недостатність. Наразі у медзакладі тривають перевірки.
Тим часом голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що ініціює звільнення очільника Жовківської райдержадміністрації, а також головного лікаря лікарні, де трапилась трагедія. Про це Козицький написав на власній фейсбук-сторінці.
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Нові подробиці трагедії
Козицький підтвердив, що пацієнти, які загинули через відключення світла у лікарні, мали підтверджений COVID-19, а також – двобічне запалення легень.
Він також додав, що у лікарні було 2 електрогенератори, але одного з них не було на місці в потрібний момент.
"В лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи чомусь був у гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі", – уточнив Козицький.
Тоді керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяний до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. Цікаво, що коли зникло світло, то у Жовківському РЕМ нібито переконували медзаклад у тому, що світло з’явиться упродовж 20 хвилин. Натомість його не було годину.
Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ,
– наголосив Козицький.
Він також висловив співчуття родичам і близьким загиблих.
Що відомо про загибель пацієнтів у Жовкві: деталі
- 27 листопада в лікарні в Жовкві не було електрики з 17:50 до 19:10. У цей час двоє людей з COVID-19, які були підключені до апарату ШВЛ, померли.
- Загиблі – місцеві жителі, віком 61 і 66 років.
- Медики намагалися вручну реанімувати пацієнтів, але марно: у людей розвинулась дихальна недостатність.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті людей за статтями "Службова недбалість" і "Вбивство через необережність" Кримінального кодексу України.
- Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, є позбавлення волі на строк до 8 років.
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