У Жовківській центральній райлікарні померли 2 пацієнтів з COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ. Трапилось це тоді, коли в лікарні на годину зникло світло: у людей розвинулась дихальна недостатність. Наразі у медзакладі тривають перевірки.

Тим часом голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що ініціює звільнення очільника Жовківської райдержадміністрації, а також головного лікаря лікарні, де трапилась трагедія. Про це Козицький написав на власній фейсбук-сторінці.

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Козицький підтвердив, що пацієнти, які загинули через відключення світла у лікарні, мали підтверджений COVID-19, а також – двобічне запалення легень.

Він також додав, що у лікарні було 2 електрогенератори, але одного з них не було на місці в потрібний момент.

"В лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи чомусь був у гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі", – уточнив Козицький.

Тоді керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяний до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. Цікаво, що коли зникло світло, то у Жовківському РЕМ нібито переконували медзаклад у тому, що світло з’явиться упродовж 20 хвилин. Натомість його не було годину.

Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ,

– наголосив Козицький.

Він також висловив співчуття родичам і близьким загиблих.

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