У Польщі під час затримання поліцейськими помер 44-річний українець. Про загибель чоловіка стало відомо 19 листопада. Слідчі сподівались, що розтин допоможе з'ясувати прbчину смерті. Проте судмедексперти нічого суттєвого не виявили.

У справі тривають експертизи

Результати розтину не змогли виявити, що саме спровокувало загибель 44-річного чоловіка. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня.

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На жаль, результати розтину не дали можливість встановити причину смерті. Відтак здійснюватимуться подальші експертизи, відібрано біологічні зразки для проведення чергових аналізів,

– зазначив Копаня.

Чоловік був тверезим під час затримання

Експертиза попередньо встановила, що на момент затримання чоловік був тверезим. Через кілька тижнів надійдуть результати токсикологічних та гістопатологічних аналізів.

Наразі слідчі опитують свідків та досліджують відео з камер.

Що відомо про загибель українця у Польщі: