Упродовж минулої доби 24 листопада проросійські бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. На жаль, внаслідок бойових дій 1 український захисник загинув.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 25 листопада повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били окупанти 24 листопада

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу Шумів і Південного бойовики застосовували стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки прицільний вогонь по позиціях українських захисників вів ворожий снайпер. Унаслідок пострілу вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого бійця доправили до лікарні, де йому провели невідкладні реанімаційні заходи На жаль, вони не дали результатів, і врятувати життя воїна не вдалося.

У штабі наголосили, що про такі "зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців" негайно повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації.

Від початку поточної доби 25 листопада на Донбасі можна спостерігати тишу. Підрозділи Збройних сил та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою.

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Зведення пресцентру Об’єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 25 листопада: дивіться відео



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу