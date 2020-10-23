Сергій Журавель – батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля – подав позов проти Володимира Зеленського. Чоловік, що втратив на війні рідного сина, звинувачує президента в перевищенні службових повноважень.

Свій позов проти верховного головнокомандувача Сергій Журавель адресував в Офіс генерального прокурора. Про це він сам повідомив у фейсбуці, де підписується як Остап Підкова.

Варто прочитати Детальніше про Ярослава Журавля і його загибель

Я не пробачу тим, хто завдяки популізму й некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру",

– заявив чоловік.

Він підкреслив, що вже подав позов в Офіс генерального прокурора щодо можливого злочину президента. "Я не боюся і піду до кінця – заради справедливості", – запевнив Сергій Журавель.

Як загинув Ярослав Журавель і до чого тут Зеленський:

Це трапилося ще в липні 2020 року – до оголошення перемир'я, якого все одно не дотримуються бойовики. Він був одним з учасників розвідгрупи, що після обіцянки бойовиків не вести обстрілів, вирушив на евакуацію тіла лейтенанта Дмитра Красногрудя.

Тоді бойовики порушили обіцянку й почали обстріл. Загинув медик Микола Іллін ("Естонець"), а Ярослав Журавель отримав поранення. Усі бачили відео, де він сам надавав собі медичну допомогу.

Українська розвідгрупа покинула "сіру зону", а Журавель залишився там наодинці поранений. Вище командування країни тоді не дозволило надіслати нову групу для його порятунку, щоб не наражати на небезпеку інших військових.

Ярослав Журавель залишився в "сірій зоні" сам-один. Він три дні стікав кров'ю, поки не помер, так і не дочекавшись допомоги.

"В бою все може бути. Можливо, не було можливості його врятувати. Можливо, щоб його врятувати, потрібно було ризикувати життями ще двох-трьох бійців, і тоді б втрати були б зовсім іншими", – заявляв тоді Михайло Забродський.

Відео з місця загибелі Ярослава Журавля: