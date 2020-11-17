В Україні впродовж 1 січня – 31 жовтня 2020 року трапилося 135 626 ДТП. Статистика показує, що найчастіше інциденти на дорогах стаються у Києві, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

Скільки українців загинули у ДТП за рік: статистка Щодня в Україні трапляються десятки ДТП. Такі дані у відповідь на запит 24 каналу повідомили у Національній поліції. Читайте також Масштабна ДТП під Харковом: зіткнулись бензовоз, патрульна й 3 легкові машини Загалом у 21 694 ДТП травмувалися або загинули люди.

У ДТП за 2020 рік загинули 2 842 людини.

Серед загиблих є 138 дітей.

Травмувалися в інцидентах на дорогах 26 726 осіб. Окрім того, кожна 37 ДТП стається через нетверезих водіїв. Зокрема, з цієї причини трапилися 3715 аварій на дорогах. Наймасштабніші ДТП в Україні за листопад 7 листопада у Харкові водій влетів на острівок безпеки та збив 4 людей. Через це 10-річний хлопчик отримав численні переломи, а 50-річна – вкрай важку черепно-мозкову травму. Постраждала досі перебуває у комі. Згодом стало відомо, що у день ДТП водій-іноземець мав перебувати у СІЗО, однак його випустили під заставу.

9 листопада на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус. Унаслідок ДТП загинули 2 людей, ще 18 – постраждали. Во дій не обрав безпечну швидкість руху, через що з'їхав у кювет та перекинувся.

У Львові 12 листопада водій збив на переході 11-річного хлопчика та його 17-річну сестру. Після того винуватець втік з місця події. Унаслідок ДТП хлопчик отримав перелом ключиці. Його відвезли у лікарню.

На кільцевій дорозі у Києві 13 листопада водій служби таксі Uber влетів у кіоск на зупинці. Через це 2 людей загинули, а ще 2 – постраждали. Сам водій розповів, що він заснув за кермом.