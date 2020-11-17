Скільки українців загинули у ДТП у 2020 році: де найчастіше траплялися аварії
В Україні впродовж 1 січня – 31 жовтня 2020 року трапилося 135 626 ДТП. Статистика показує, що найчастіше інциденти на дорогах стаються у Києві, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.
Скільки українців загинули у ДТП за рік: статистка
Щодня в Україні трапляються десятки ДТП. Такі дані у відповідь на запит 24 каналу повідомили у Національній поліції.
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- Загалом у 21 694 ДТП травмувалися або загинули люди.
- У ДТП за 2020 рік загинули 2 842 людини.
- Серед загиблих є 138 дітей.
- Травмувалися в інцидентах на дорогах 26 726 осіб.
Окрім того, кожна 37 ДТП стається через нетверезих водіїв. Зокрема, з цієї причини трапилися 3715 аварій на дорогах.
Наймасштабніші ДТП в Україні за листопад
- 7 листопада у Харкові водій влетів на острівок безпеки та збив 4 людей. Через це 10-річний хлопчик отримав численні переломи, а 50-річна – вкрай важку черепно-мозкову травму. Постраждала досі перебуває у комі. Згодом стало відомо, що у день ДТП водій-іноземець мав перебувати у СІЗО, однак його випустили під заставу.
- 9 листопада на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус. Унаслідок ДТП загинули 2 людей, ще 18 – постраждали. Водій не обрав безпечну швидкість руху, через що з'їхав у кювет та перекинувся.
- У Львові 12 листопада водій збив на переході 11-річного хлопчика та його 17-річну сестру. Після того винуватець втік з місця події. Унаслідок ДТП хлопчик отримав перелом ключиці. Його відвезли у лікарню.
- На кільцевій дорозі у Києві 13 листопада водій служби таксі Uber влетів у кіоск на зупинці. Через це 2 людей загинули, а ще 2 – постраждали. Сам водій розповів, що він заснув за кермом.
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