Загиблого в катастрофі літака Ан-26 курсанта Олександра Скочкова поховають у Мелітополі поруч із батьком. Життя батька Ігоря Скочкова обірвалося у 2014 році під час аварії літака Іл-74 на Луганщині.

Похорон Скочкова-молодшого відбудеться 7 жовтня. Про це розповіла мама загиблого героя Оксана Скочкова, повідомляє "Громадське".

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Він був гідним льотчиком, щирим, добрим, справедливим. Насті (сестрі) він замінив батька. Я просто не знаю… Його батько теж був таким. Він був гідним свого батька,

– розповіла жінка.

"В одну вирву снаряд двічі не влучає"

Курсанта одного разу запитали, чи не боїться він повторити долю свого батька, який загинув у небі. Тоді юнак заперечив, що в одну вирву снаряд двічі не влучає, повідомляє Арміяінформ. згодом з моторошною точністю повторив долю свого батька: обоє згоріли під час авіакатастрофи.



Олександр Скочков / Фото Арміїінформ



Ігор Скочков / Фото Арміїінформ

У Скочкова-молодшого залишилися мама, сестра та старенькі дідусь із бабусею. Востаннє вони бачили онука, коли курсант приїжджав додому у відпустку.

Зверніть увагу! Український літак Іл-74 збили російські бойовики 14 червня 2014 року. На борту перебували 49 військових, усі вони – загинули.



Авіакатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 канал