Проросійські бойовики повідомили про загибель одного зі своїх ватажків – лідера батальйону "Призрак" Олексія Маркова (позивний – "Добрий"). За даними окупантів, він загинув у ДТП, але ця версію вже називають доволі сумнівною.

Сепаратистські ЗМІ повідомляють, що він помер у суботу, 24 жовтня в окупованому Луганську. Про це інформує 24 канал.

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Що відомо про смерть Маркова

Бойовики про причини смерті не пишуть. Лише констатують смерть Маркова та висловлюють співчуття.

При цьому місцеві видання, які зібрали інформацію від очевидців і фото з місця події, причиною смерті ватажка "Призрака" називають ДТП в окупованому Луганську.

За попередніми даними, аварія сталася в районі Городка в Луганську. Зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі 155 і автомобіль "УАЗ" з місцевим "поліцейськими", який їхав із включеними маячками і сиреною. "УАЗ" в результаті зіткнення перекинувся.

Версія Дениса Казанського

Смерть Маркова підтвердив також журналіст і представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Водночас він висловив сумнів з приводу версії з ДТП і згадав, як попередніх командирів батальйону "Призрак" вбивали їхні ж соратники.

Зверніть увагу! Бойовики незаконного збройного формування "Призрак" входять до 14 БТРО так званої "народної міліції".

Що відомо про Олексія Маркова? Російський найманець Олексій Марков воював проти України з 2014 року. Збройне формування, яким він керував, протистоїть українським позиціям у районі Золотого, Жолобка і Бахмутської траси.



У своїх інтерв'ю терорист заявляв, що повернеться в Росію з перемогою. А мотивацію воювати пояснював тим, що на Донбасі полягло чимало росіян.



ДТП в окупованому Луганську / Фото з місцевих сайтів



Аварія за участю Маркова в Луганську / Фото з місцевих сайтів