Українським військовим, що загинув 24 листопада на Донбасі, виявився 31-річний В'ячеслав Мінкін. В нашого захисника поцілив ворожий снайпер.

Загиблий військовий був родом із Фастова

Загиблий був старшим солдатом 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомила пресслужба Фастівської міськради у фейсбуці.

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Мінкін був одружений, у нього залишився син. Військового у 2019 році нагородили медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга".

Про дату, час та місце прощання із Захисником буде повідомлено пізніше,

– зазначили у Фастівській міськраді.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

Що відомо про загибель В'ячеслава Мінкіна: