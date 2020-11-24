Загинув від кулі снайпера: під Авдіївкою вбили військового В'ячеслава Мінкіна
Українським військовим, що загинув 24 листопада на Донбасі, виявився 31-річний В'ячеслав Мінкін. В нашого захисника поцілив ворожий снайпер.
Загиблий військовий був родом із Фастова
Загиблий був старшим солдатом 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомила пресслужба Фастівської міськради у фейсбуці.
Раніше Помер український військовий, якого під Авдіївкою поранив снайпер
Мінкін був одружений, у нього залишився син. Військового у 2019 році нагородили медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга".
Про дату, час та місце прощання із Захисником буде повідомлено пізніше,
– зазначили у Фастівській міськраді.
Що відомо про загибель В'ячеслава Мінкіна:
- За добу 24 листопада на Донбасі зафіксували 2 порушення перемир'я з боку бойовиків.
- Біля Авдіївки снайпер поранив українського військового. Медики боролись за його життя. Проте на жаль, боєць помер.
- Про дії окупантів повідомили представникам ОБСЄ.
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