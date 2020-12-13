Ввечері 12 грудня перемир'я у Нагірному Карабасі було під загрозою зриву. За інформацією Міністерства оборони Вірменії, Азербайджан здійснив наступ у Карабаху. Натомість азербайджанський очільник зазначив, що ситуацію спровокували вірменські бойовики. Аби розібратися у цьому, президент Вірменії вимагає скликати парламент.

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що парламент республіки повинен скликати позачергове засідання й обговорити обстановку. Про це повідомила пресслужба президентського апарату Вірменії.

Важливо Азербайджан розпочав новий наступ у Нагірному Карабасі, – Міноборони Вірменії

Саркісян переконаний, що на засіданні парламенту вдасться знайти шляхи виходу із ситуації. Він також зазначив, що відповідні відомства уряду досі не представили належним чином обстановку і заходи, вжиті вірменською стороною.

Беручи до уваги ситуацію, що склалася, президент звертається до Міноборони та МЗС з проханням негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцасі, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту зазначених населених пунктів і ефективного дотримання режиму припинення вогню,

– мовиться у заяві.

Саркісян підкреслив, що високо цінує досягнуте 9 листопада перемир'я, проте нагадав, що Єреван зобов'язаний допомагати НКР і захищати права її населення.

Зверніть увагу! 12 грудня 2020 року Вірменія заявила про порушення режиму тиші з боку Азербайджану. Наступ почався в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд. До цих сіл прибули російські миротворці, які підтвердили слова вірменської сторони.

Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі

Напружені стосунки між Вірменією та Азербайджаном тривають вже не одне десятиліття. Однак активні бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.

Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.

У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.

Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.

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