Очільники міністерств закордонних справ США, Франції та Росії виступили зі спільною заявою. Дипломати передусім закликають припинити вогонь у Нагірному Карабасі. Через цю територію конфліктують Азербайджан і Вірменія.

Спільна заява США, Франції та Росії щодо Нагірного Карабаху

Документ оприлюднили на сайті Міністерства закордонних справ Франції. Підписали його співголови мінської групи ОБСЄ – міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

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Міністри наголошують, що поновлення бойових дій не лише вздовж лінії розмежування, а і за межами Нагірного Карабаху (на територіях Азербайджану та Вірменії) становлять значну небезпеку стабільності в регіоні.

Тому вони "найрішучішим чином засуджують безпрецедентну та небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабахського конфлікту та за її межами".

Також дипломати закликали сторони конфлікту до негайного та беззастережного встановлення режиму припинення вогню.

Країни-співголови – твердо налаштовані повною мірою здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ та міжнародним співтовариством. Відповідно, вони продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання щодо відновлення процесу врегулювання,

– мовиться у спільній заяві США, Франції та Росії.

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Що відомо про мінську групу ОБСЄ? Її було створено в 1992 році та в неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Мета групи – стабілізація ситуації та встановлення миру в Нагірному Карабасі.

Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко

Бойові дії тут тривають уже впродовж тижня на кількох різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.

Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки. Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію . Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних.

. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних. ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".

Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.

Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

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