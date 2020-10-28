Протистояння Парижа й Анкари з роками лише загострюється. Франція та Туреччина посварилися через проророка Мухаммеда і свободу слова. Сатиричне видання Charlie Hebdo навіть випустило карикатуру на президента Туреччини Реджепа Ердогана.

На малюнку написали: "У приватному житті Ердоган дуже смішний!" Така неоднозначна карикатура вочевидь не сподобалася в Анкарі. Більше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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"Я не повинен нічого казати про цих негідників, які ображають нашого пророка. Мій сум і мій гнів викликає не їхній огидний напад на мене, а те, що це видання є джерелом брутальності щодо нашого пророка", – заявив президент Туреччини.

Ердоган вже доручив генеральній прокуратурі дати оцінку цьому малюнку в Charlie Hebdo. Карикатура стала лише одним з елементів в цілому ланцюгу образ між Францією і Туреччиною.

Загострення конфлікту між двома країнами

Конфлікт між Парижем і Анкарою загострився в середині жовтня. У передмісті французької столиці радикальний ісламіст жорстоко вбив вчителя історії та моралі й етики Самюеля Паті.

Той, розповідаючи про свободу слова, показував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Зокрема, і малюнки з видання Charlie Hebdo.



Карикатура з журналу / Фото Charlie Hebdo

Це вбивство сколихнуло все французьке суспільство. Виступаючи на похоронах вчителя, Еммануель Макрон заявив, що радикали не зможуть залякати французів і Франція не відмовиться від своїх найвищих цінностей: свободи, рівності, братерства.

Ердоган порадив Макрону перевірити психіку

В Анкарі цей виступ Макрона сприйняли як підтримку карикатур на пророка Мухаммеда. Відтак Ердоган, відомий переслідуванням незалежних медіа, не знайшов нічого іншого, як порадити французькому президенту звернутися до психіатрів.

Макрону потрібно лікувати свою психіку. Що ще можна сказати про голову держави, який не розуміє свободи віросповідання і який так ставиться до мільйонів людей, які живуть у його країні і є прибічниками іншої віри,

– заявив президент Туреччини.

У Франції мешкають близько 5 мільйонів мусульман. Але офіційно Французька Республіка – світська держава. А свобода віросповідання закріплена в конституції країни.

Гострі заяви Ердогана на адресу французького президента не могли залишити без відповіді. Франція відкликала свого посла з Анкари. Та це не зупинило турецького президента, який закликав ісламський світ бойкотувати французькі товари.

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У світі спалахнули масштабні протести

На підтримку цих заяв турецького президента цілою низкою мусульманських країн прокотилися протести проти Макрона і Франції.

"Пророк мусульманської громади ображений. Мусульмани ніколи не залишать таке без відповіді. Ми вже почали протести по всьому світу. Ми бойкотуємо французькі товари. Це буде їм гарною наукою", – розповів лідер ісламістської партії у Бангладеш.



Акція протесту проти висловлювань Макрона / Скриншот з відео

Попри таку хвилю невдоволення мусульман, Еммануель Макрон заявляє, що не має наміру відступати від головних цінностей Французької Республіки.

Суперечок між Парижем і Анкарою за всю історію їхніх відносин ніколи не бракувало:

​Франція та Туреччина стоять по різні боки конфліктів у Сирії й Лівії;

у 2020 році країні розійшлися по різні сторони барикад у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, Франція закликає країни ЄС покарати Туреччину санкціями за спроби видобувати газ у спірних із Грецією водах Східного Середземномор'я.

Поки ніхто не знає, до чого призведе нове протистояння Парижа й Анкари.