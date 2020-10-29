Співпраця України та НАТО: нова посадовиця від Альянсу назвала перспективи
Центр інформації та документації НАТО в Україні важлива ланка взаємодії України з Північноатлантичним Альянсом. На зміну експертці в галузі публічної дипломатії прийшла латвійська дипломатка Вінета Кляйне. Нова очільниця – потужний фахівець у галузі комунікації зі солідним досвідом роботи у міжнародних структурах, зокрема, в Україні.
Відтепер свої знання та досвід вона спрямовуватиме для розширення співпраці між Україною та НАТО у сфері публічної дипломатії та стратегічних комунікацій. Про досягнення й перспективи співпраці України та Альянсу, а також про плани на новій посаді – з Вінетою Кляйне спілкувалися журналісти "Фактору безпеки" на 24 каналі.
Читайте також Підвищити імідж ЗСУ: як готують українських військових на Львівщині
Професійна діяльність Вінети Кляйне
Прессекретарка латвійських Збройних Сил, співробітниця Міністерства оборони Латвії, радниця зі стратегічних комунікацій у Косово, а згодом – у Консультативній місії ЄС в Україні. Такими були головні кар'єрні сходинки новоспеченої директорки Центру Інформації та Документації НАТО в Україні.
Моя професійна діяльність завжди була пов'язана з комунікаціями та сектором безпеки і оборони. Зараз я неймовірно щаслива повернутися в Київ,
– відзначила посадовиця.
Раніше пані Кляйне працювала старшим радником зі стратегічних комунікацій у Консультативній місії Євросоюзу в Україні і керувала міжнародною командою з питань Стратегічних Комунікацій.
"Нашим головним завданням було надавати підтримку цивільним та безпековим структурам України ефективно комунікувати про реформи", – пояснила вона.
Допомога надавалася:
- Міністерству внутрішніх справ;
- Національній поліції;
- Міністерству юстиції;
- Державній фіскальній службі;
- СБУ;
- Офісу генпрокурора;
- Верховному та регіональним судам.
Вінета Кляйне / Скриншот з відео
Розробка комунікаційних стратегій, кампаній зі зв’язків з громадськістю та низка інших заходів були направлені на головне – пояснити пересічному громадянину в чому полягають реформи безпекового сектору.
Одна справа провести реформу, а інша – донести її суть до суспільства. Це викликає збільшення довіри до державних органів та їх реформування.
Так склалося історично, що комунікація в Україні вважалася абсолютно технічною функцією. І фокус, в основному, був швидше на процесі, ніж на результаті,
– зауважила Вінета Кляйне.
І це була переважно пасивна комунікація, по факту. Та усе змінилося після російської агресії.
НАТО надає підтримку українській владі
За словами посадовиці Альянсу, з того часу НАТО і окремі його союзники надають вагому підтримку українській владі – як консультативну, так і практичну – саме в питаннях стратегічних комунікацій.
У 2015 році НАТО і Україна підписали Дорожню карту програми Партнерства зі стратегічних комунікацій. Її мета – зробити ефективнішою комунікацію щодо національних стратегічних цілей, урядової політики та зусиль у сфері реформування.
Зверніть увагу Унікальні програми та реакція на фейки Росії: інтерв'ю з ексглавою інфоцентру НАТО Маронковою
В цьому напрямку Вінета Кляйне прагне застосувати свої знання і досвід.
"Ми будемо підвищувати рівень обізнаності українців про НАТО, сприяти кращому розумінню цілей і цінностей Альянсу та розповідати про практичну співпрацю між НАТО і Україною", – повідомила вона.
Також її завданням є пояснити, що саме робить Північноатлантичний альянс задля успішного впровадження реформ в Україні. Досягнути цього можна разом з сильною командою та надійними партнерами.
У Центрі інформації та документації НАТО просто чудова команда,
– відзначила посадовиця.
Партнерами у спільній подальшій роботі вона бачить:
- людей, які формують суспільну думку;
- представників уряду та громадянського суспільства;
- засоби масової інформації;
- молодь;
- науковців.
Вінета Кляйне відвідала багато регіонів України
За час роботи у Консультативній Місії Європейського Союзу нова директорка Центру інформації і документації НАТО встигла відвідати багато регіонів нашої країни. Вона побувала у Львові, Хмельницькому, Харкові, Маріуполі, Дніпрі та Запоріжжі.
"Звичайно, у моєму списку є міста, де я ще не була. Знаю, що в Україні є неймовірні виноробні. Мрію там побувати", – розповіла вона.
У пані Вінети вже є й улюблені місця гастротуризму, у які вона мріє повернутись.
А от до Хмельницького я б із задоволенням приїхала ще раз, щоб знову скуштувати найсмачнішу в моєму житті запіканку,
– пригадала посадовиця.
Вінета Кляйне захоплюється роботою в НАТО. А своїм професійним кумиром називає Джеймі Шея. Це колишній спікер та помічник генерального секретаря НАТО. Ерудит, відмінний оратор та майстер переконання.
"У нас із ним схожа сфера професійної діяльності. Я захоплююся його ерудицією, ясністю думок та неймовірною самовіддачею", – зазначила вона.
Цікаво Запеклі бої та непідробні емоції: як українські військові тренувалися разом з колегами з НАТО
Центр інформації та документації НАТО працює з 1997 року. Відтоді рівень довіри та обізнаності українців про Північноатлантичний Альянс зріс у десятки разів.
Водночас у столиці відбувся спеціальний "Київський безпековий форум". Про що говорили учасники під час зустрічі – дивіться у відео.