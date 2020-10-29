Центр інформації та документації НАТО в Україні важлива ланка взаємодії України з Північноатлантичним Альянсом. На зміну експертці в галузі публічної дипломатії прийшла латвійська дипломатка Вінета Кляйне. Нова очільниця – потужний фахівець у галузі комунікації зі солідним досвідом роботи у міжнародних структурах, зокрема, в Україні.

Відтепер свої знання та досвід вона спрямовуватиме для розширення співпраці між Україною та НАТО у сфері публічної дипломатії та стратегічних комунікацій. Про досягнення й перспективи співпраці України та Альянсу, а також про плани на новій посаді – з Вінетою Кляйне спілкувалися журналісти "Фактору безпеки" на 24 каналі.

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Професійна діяльність Вінети Кляйне

Прессекретарка латвійських Збройних Сил, співробітниця Міністерства оборони Латвії, радниця зі стратегічних комунікацій у Косово, а згодом – у Консультативній місії ЄС в Україні. Такими були головні кар'єрні сходинки новоспеченої директорки Центру Інформації та Документації НАТО в Україні.

Моя професійна діяльність завжди була пов'язана з комунікаціями та сектором безпеки і оборони. Зараз я неймовірно щаслива повернутися в Київ,

– відзначила посадовиця.

Раніше пані Кляйне працювала старшим радником зі стратегічних комунікацій у Консультативній місії Євросоюзу в Україні і керувала міжнародною командою з питань Стратегічних Комунікацій.

"Нашим головним завданням було надавати підтримку цивільним та безпековим структурам України ефективно комунікувати про реформи", – пояснила вона.

Допомога надавалася:

Міністерству внутрішніх справ;

Національній поліції;

Міністерству юстиції;

Державній фіскальній службі;

СБУ;

Офісу генпрокурора;

Верховному та регіональним судам.



Вінета Кляйне / Скриншот з відео

Розробка комунікаційних стратегій, кампаній зі зв’язків з громадськістю та низка інших заходів були направлені на головне – пояснити пересічному громадянину в чому полягають реформи безпекового сектору.

Одна справа провести реформу, а інша – донести її суть до суспільства. Це викликає збільшення довіри до державних органів та їх реформування.

Так склалося історично, що комунікація в Україні вважалася абсолютно технічною функцією. І фокус, в основному, був швидше на процесі, ніж на результаті,

– зауважила Вінета Кляйне.

І це була переважно пасивна комунікація, по факту. Та усе змінилося після російської агресії.

НАТО надає підтримку українській владі

За словами посадовиці Альянсу, з того часу НАТО і окремі його союзники надають вагому підтримку українській владі – як консультативну, так і практичну – саме в питаннях стратегічних комунікацій.

У 2015 році НАТО і Україна підписали Дорожню карту програми Партнерства зі стратегічних комунікацій. Її мета – зробити ефективнішою комунікацію щодо національних стратегічних цілей, урядової політики та зусиль у сфері реформування.

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В цьому напрямку Вінета Кляйне прагне застосувати свої знання і досвід.

"Ми будемо підвищувати рівень обізнаності українців про НАТО, сприяти кращому розумінню цілей і цінностей Альянсу та розповідати про практичну співпрацю між НАТО і Україною", – повідомила вона.

Також її завданням є пояснити, що саме робить Північноатлантичний альянс задля успішного впровадження реформ в Україні. Досягнути цього можна разом з сильною командою та надійними партнерами.

У Центрі інформації та документації НАТО просто чудова команда,

– відзначила посадовиця.

Партнерами у спільній подальшій роботі вона бачить:

людей, які формують суспільну думку;

представників уряду та громадянського суспільства;

засоби масової інформації;

молодь;

науковців.

Вінета Кляйне відвідала багато регіонів України

За час роботи у Консультативній Місії Європейського Союзу нова директорка Центру інформації і документації НАТО встигла відвідати багато регіонів нашої країни. Вона побувала у Львові, Хмельницькому, Харкові, Маріуполі, Дніпрі та Запоріжжі.

"Звичайно, у моєму списку є міста, де я ще не була. Знаю, що в Україні є неймовірні виноробні. Мрію там побувати", – розповіла вона.

У пані Вінети вже є й улюблені місця гастротуризму, у які вона мріє повернутись.

А от до Хмельницького я б із задоволенням приїхала ще раз, щоб знову скуштувати найсмачнішу в моєму житті запіканку,

– пригадала посадовиця.

Вінета Кляйне захоплюється роботою в НАТО. А своїм професійним кумиром називає Джеймі Шея. Це колишній спікер та помічник генерального секретаря НАТО. Ерудит, відмінний оратор та майстер переконання.

"У нас із ним схожа сфера професійної діяльності. Я захоплююся його ерудицією, ясністю думок та неймовірною самовіддачею", – зазначила вона.

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Центр інформації та документації НАТО працює з 1997 року. Відтоді рівень довіри та обізнаності українців про Північноатлантичний Альянс зріс у десятки разів.

Водночас у столиці відбувся спеціальний "Київський безпековий форум". Про що говорили учасники під час зустрічі – дивіться у відео.