Конфлікт Вірменії та Азербайджану загрожує тим, що в нього можуть втягнути інших регіональних гравців. Європейський Союз вимагає від сторін негайно припинити бойові дії.

На засіданні Європарламенту представник ЄС Жозеп Боррель також заявив, що Євросоюз вимагає без додаткових умов повернутися до переговорів під захистом співголів Мінської групи ОБСЄ – США, Росії і Франції. Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх дій.

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Боррель зазначив, що у ЄС бачили надзвичайно тривожні повідомлення про атаки на населенні райони, які призвели до жертв серед мирного населення.

Ми рішуче закликаємо сторони повністю виконувати власні міжнародні зобов'язання щодо захисту цивільного населення. Виходячи із наявних ресурсів, ми виділили невелику суму грошей (500 тисяч євро) для гуманітарної допомоги в районах, що постраждали,

– ствердив глава дипломатії ЄС.

Переговори зі сторонами

Також представник Євросоюзу зазначив, що провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Він закликав обидві сторони:

припинити бойові дії;

повернутися за стіл переговорів.

"Я підкреслив, що зростання втрат серед цивільного населення – неприпустиме. Я чув по обидва боки про дії іншої сторони - кожна з них звинувачує іншу", – сказав він.

Обговорення ситуації з Росією та Туреччиною

Боррель також обговорив ситуацію в Нагірному Карабаху з міністрами закордонних справ Російської Федерації і Туреччини. Він підкреслив: "Важливо, щоб регіональні учасники утримувалися від будь-якої діяльності і риторики, які можуть ще більше розпалити ситуацію".

Що говорять у Євросоюзі

За його словами, Євросоюз має дуже мало інформації про реальну ситуацію в Нагірному Карабасі, зате є багато фейкових новин. Це через те, що спостережна місія ОБСЄ в регіоні припинила свою діяльність

"Вже цього тижня співголови Мінської групи ОБСЄ зустрінуться з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану і переконуватимуть їх невідкладно розпочати переговори, що є єдиним шляхом для вирішення ситуації", – додав Жозеп Боррель.