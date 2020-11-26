Загрожує велика екологічна катастрофа, – активіст про вирубку лісів у Карпатах
Проблема вирубки дерев у Карпатах загрожує великою екологічною катастрофою у майбутньому. Тож варто, щоб держава звернула увагу на цю проблему вже зараз.
Наразі в Україні немає конкретного розслідування щодо вирубки лісів. Про це повідомив автор петиції про екологічну катастрофу в Карпатах Андрій Кобрин в ефірі 24 каналу.
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За його словами, петицію створили, щоб влада почала вирішувати цю проблему. На думку Кобрина, тепер потрібно ретельно контролювати незаконну вирубку Карпат.
Кобрин заявив, що в регіонах, де вирубують ліси, поліція або інші відповідальні служби вже не можуть впливати на ситуацію. На його думку, причиною є те, що вони мають з цього особисту вигоду, або якісь інші домовленості з тими, хто вирубує дерева.
Я мав можливість проїхати 1,5 тисячі кілометрів по Карпатах і побачити на власні очі цю проблему,
– заявив активіст.
За словами автора петиції, якщо підійматися в Карпатах, то одразу можна помітити великі "плями" вирубаного лісу. Наразі вони вже є по усій території карпатських лісів.
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