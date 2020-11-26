Проблема вирубки дерев у Карпатах загрожує великою екологічною катастрофою у майбутньому. Тож варто, щоб держава звернула увагу на цю проблему вже зараз.

Наразі в Україні немає конкретного розслідування щодо вирубки лісів. Про це повідомив автор петиції про екологічну катастрофу в Карпатах Андрій Кобрин в ефірі 24 каналу.

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За його словами, петицію створили, щоб влада почала вирішувати цю проблему. На думку Кобрина, тепер потрібно ретельно контролювати незаконну вирубку Карпат.

Довідка. В ООН попередили країни Карпатського регіону про серйозні загрози, які можуть виникнути через рубку лісів. З відповідною заявою Інгер Андерсен звернулася до представників Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. Детальніше про це – читайте тут.

Кобрин заявив, що в регіонах, де вирубують ліси, поліція або інші відповідальні служби вже не можуть впливати на ситуацію. На його думку, причиною є те, що вони мають з цього особисту вигоду, або якісь інші домовленості з тими, хто вирубує дерева.

Я мав можливість проїхати 1,5 тисячі кілометрів по Карпатах і побачити на власні очі цю проблему,

– заявив активіст.

За словами автора петиції, якщо підійматися в Карпатах, то одразу можна помітити великі "плями" вирубаного лісу. Наразі вони вже є по усій території карпатських лісів.