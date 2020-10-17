"Золотий Світанок" ще зовсім недавно був однією з найпопулярніших партій Греції. Але тепер її лідерів арештували, визнали винними у керуванні злочинною організацією та засудили до в'язниці.

Партія "Золотий світанок" (грецькою – "Хрисі Авгі") ризикує перетворитися в маргінальний осередок або й взагалі зникнути з політичної арени Греції – колись чи не найбільш проблемної країни Євросоюзу. Як "світанкові" дійшли до такого життя і що може чекати грецьку політику на фоні історичного вироку (очільникам партії дали по 13 років в'язниці!) – розбирався 24 канал.

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Коли рішення суду творить історію

Колишній лідер "Світанку" Ніколаос Міхалоліакос після арешту / Фото: Yahoo News

Судді в Афінах фактично офіційно припинили існування "Золотого Світанку", відправивши за грати її лідерів. Неонацистька за ідеологією організація була визнана ще й кримінальною.

Фасад "демократично обраної партії" був лише на певний час ефективним прикриттям. Розслідування йшло 5 років, основні події сталися у 2012-2013-му.

Судові засідання тривали 454 дні (!), було опитано 150 свідків. Процес йшов повільно, суд бастував та переживав процесуальні суперечки. У 2017 році п'ятеро колишніх членів організації дали свідчення у обмін на програму захисту свідків.

Загалом, по справі проходили 68 людей, для яких прокурори просили максимальні терміні ув'язнення за перебування у кримінальній організації –15 років. Серед звинувачень фігурували вбивство, напади, зберігання зброї. Винними були визнані 50 людей, з них 18 – політики.

Трибунал виніс рішення: 500 років на всіх учасників процесу. Засновник партії, 62-річний Ніколаос Міхалоліакос, може сісти на 13,5 років. Всередині організації його називали "верховний фюрер". У його стані – це потенційно довічне.

Судове засідання по справі "Світанку" / Фото: TRT World

Ще четверо колишніх членів законодавчого органу отримали схожі вироки, включаючи європарламентаря Йоанніса Лагоса (13,8 років). Але у його випадку ще треба зняти недоторканність. Інші імена: Христос Паппас, Артеміс Маттайопулос, Іліас Панайотарос, Гіоргос Герменіс.

Сьогоднішній вирок для неонацистької організації демонструє стійкість нашої демократії та верховенства права, – написав у Twitter голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс.

Подія яка стала початком кінця Головний шокуючий випадок – вбивство артиста у стилі хіп-хоп Павлоса Фіссаса членом "Світанку" Гіоргосом Рупакіасом. Він запустив процес падіння. Після цього, у 2013 році, керівництво партії й було заарештовано. Це Головний шокуючий випадок – вбивство артиста у стилі хіп-хоп Павлоса Фіссаса членом "Світанку" Гіоргосом Рупакіасом. Він запустив процес падіння. Після цього, у 2013 році, керівництво партії й було заарештовано. Це сталося вперше з 1974 року. Дехто відбув максимальні 18 місяців арешту перед судом, і вийшов у 2015-му. Цей час буде вирахуваний з їхніх вироків.

Інші акти насилля включали у себе напади на єгипетських рибалок та членів професійних спілок та ще одне вбивство – тепер вже пакістанця. В цілому – більше 100 насильницьких нападів. У відповідь, двох членів "Світанку" вбили у Афінах наприкінці 2013 року – це було подано як помста.

Мати вбитого музиканта Магда Фіссас після оголошення "Світанку" злочинцями / Фото: Ekathimerini

В кінці кінців, колеса грецької юридичної машини завелися, бо "існував ризик соціального повстання, з яким уряд міг не впоратись". Рупакіас – водій вантажівки, на той час безробітний – єдиний з усіх на лаві підсудних, хто отримав довічний термін ув'язнення.

Місцеві депутати, яких звинуватили у вуличному терорі із застосуванням бійців у темних масках, отримали від 5-ти до 7-ми років за гратами, включаючи дружину Міхалоліакоса – Елені Зарулію.

Як зазначив суд, це ціна не лише за керування "Світанком", але й за перетворення колись маргінальної нацистької організації у політичну силу, що залякувала та знищувала опонентів "бойовими загонами". Екстремальні погляди Міхалоліакоса постали під час диктатури "Чорних полковників" у Греції (1967-1974). Він виправдовував Гітлера, заперечував Голокост, атрибутика Третього Рейху була знайдена у нього вдома, як і у інших, включно зі зброєю.

"Це історичне рішення, – визнав для The Wire Лефтеріс Папагіяннакіс з Golden Dawn Watch. – Антифашисти десятками років казали, що "Золотий Світанок" – кримінальна організація".

Адвокати просили зменшити вироки, вказуючи на гарну поведінку підсудних, достойне сімейне життя та навіть любов до тварин. Міхалоліакос назвав процес "переслідуванням за патріотичні погляди та ідеологію". Але це не допомогло, суд майже одноголосно відкинув всі аргументи.

Втім, попереду ще апеляція, попереджають активісти. А до неї члени "Світанку" ще можуть перебувати на волі, якщо суд дійде висновку, що вони не планують втекти.

Коли нелегальні мігранти стануть більшістю у Греції, коли уряд здасть все Туреччині, коли мільйони греків будуть на вулиці без роботи, вони згадають про "Золотий Світанок", – написав засновник руху перед тим, як його акаунт забанив Twitter.

Надія Коваль з Ради зовнішньої політики "Українська призма" у коментарі 24 каналу зазначила, що згадані проблеми у час розквіту партії були дуже актуальними:

Криза біженців, для яких Греція довгий час була основним маршрутом чи місцем перебування посилила антимігрантські настрої. Нині ці проблеми вже не стоять аж настільки гостро, хоча звісно продовжують живити праві і праворадикальні рухи, так само як і невдоволення певних прошарків суспільства угодою з Північною Македонією чи побоюваннями щодо турецьких претензій в Егейському морі...

Зліт та падіння "Золотого Світанку"

Злет і розквіт

"Світанок" був створений як журнал пропаганди у 1980 році. За словами журналіста Дімітріса Псарраса – як масонська ложа. Першими членами були грецькі футбольні хулігани. Перші напади були у районі церкви святого Пантелеймона проти мігрантів з Афганістану. Вони не могли поїхати з Греції, тож були змушені лишитись (хтось почав робити бізнес – магазини та кафе). Але ненадовго – після 2012 року їх там вже не було.

Типова акція "Хрисі Авгі" / Фото: The Independent

У таких місцях, як порт Пірей чи Агіос-Пантелеймонас, атаки були особливо жорстокі, з ножами, в основному проти мігрантів та мусульман. Були навіть підпали мечетей, побиття, тортури...

Організація стала партією у 1993-му, але популярність почала здобувати з 2012-му. Тоді Греція вже кілька років як зіткнулася з потужним фінансовим крахом та заходами жорсткої економії. Сотні тисяч людей стали бідними через підвищення податків, зниження зарплати та скорочення державних видатків.

Невдала спроба балансувати Партія "Нова демократія", що перемогла у 2012-му, змушена була прокладати шлях між двома радикальними силами: ліворуч – "Сіріза", праворуч – "Золотий Світанок". Втім, "демократи" самі схилялися до правого націоналізму. Експрем'єр Антоніс Самарас пообіцяв "повернути окуповані міста". Арештовували навіть туристів з документами. "Нова демократія" почала загравати зі "Світанком".

Взимку Греція повернулась у XIX століття – люди використовували печі на дровах, бо на опалення був податок. Міста огорнув смог та протести – греки були дуже незадоволені, що уряд "прогнувся" під кредиторів з Брюсселю. "Світанок" пропонував дії, ховаючи свою сутність під протестами. Вони обіцяли топити човни, які доставляють біженців через Егейське море, надати безпеку, на що не був здатен уряд...

"Золотий Світанок" в парламенті / Фото: CTV News

Ось такою була ситуація, коли на виборах, "Світанок" набрав 7% і 18 мандатів – безпрецедетний успіх для партії з таким вектором в Європі. Для прикладу, чотири роки раніше максимальний результат був 20 тисяч голосів.

На цьому фоні "Світанок" на сім років увійшов до парламенту, позиціонуючи себе як "єдині захисники пригноблених греків". Головними об'єктами атак ставали мігранти, біженці, представники ЛГБТ, ліберальні та "ліві" сили, "національні зрадники", комуністичні профсоюзні активісти та навіть лікарі та медсестри-мігранти. На мітингах були прапори, факели, барабани, жести нацистів, лунали теорії змов та антисемітські заклики.

"Штурмові загони" патрулювали райони та атакували всіх, хто не підходив під їх бачення суспільства, у бідних частинах міст. Їх порівнювали з ранніми штурмовиками нацистів та чорносорочечниками Муссоліні.

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"Європа націй повертається", – погрожував у 2012 році Міхалоліакос. За два роки до цього він став членом міської ради. Втім, ядро партії ніколи не перевищувало 200-300 людей, а у насиллі брали участь кілька десятків. Нових членів тримали "на відстані витягнутої руки".

З 2010 року "Світанку" вдалося отруїти демократичну систему Греції та її демократичні інститути. Вони мали контакти з армією, поліцією, судовою системою та церквою, – розповів BBC Димитрис Псаррас, журналіст-розслідувач, який писав про злет "Золотого Світанку".

Всередині панувала мафіозна "омерта" – закон мовчання, за порушення якого членів "Хрісі Авгі" били у офісі партії. Через це, до речі, мало хто йшов до поліції повідомити про напади. Місцеві ЗМІ та телеканали у 2012 році підрахували, що більше 50% полісменів в Афінах могли голосувати за радикальних правих.

​Падіння та занепад

Після вбивства Фіссаса, Верховний Суд призначив двох суддів для проведення розслідування. За 9 місяців було зібрано більше терабайта даних: фото, відео, свідчення, поліцейські документи, конфісковані жорсткі диски, записи дзвінків та прослуховування телефонів. Але Конституція Греції не дає змоги забороняти політичні партії, тож "Світанок" продовжував користуватися відносною популярністю.

Хоча у 2013 році парламент скасував партійне фінансування "Золотого Світанку" та кільком його депутатам, проти виступили "ліві" сили, зазначивши, що "Хрісі Авгі" – не зовсім нацистька партія. Бо, бачте, виступають проти "європейських буржуа".

У 2015 році неонацисти втратили лише одного депутата на виборах. Але це вже був кінець історії. Через місяць 69 членам, усім депутатам та лідерам "Світанку" висунули звинувачення за статтею 187 Карного кодексу – "організована злочинність". Одна людина не дожила до вироку. Волонтери, які допомагали слідчим аналізувати докази, вважають, що вірна стаття була б "тероризм".

Самому "Золотому світанку" власне як партії швидше за все настане кінець: ще до завершення процесу вона не спромоглася увійти до грецького парламенту, а вироки керівництву остаточно її делегітимізували, – пояснює Надія Коваль.

Окрім того, додає експертка: "Змінилися умови, в яких партія увірвалася у політику національного рівня. Нагадаю, що "Золотий світанок" став парламентською партією після фінансової кризи 2008 року і зовнішнього примусу до політики ощадності, коли різко впав рівень життя багатьох грецьких громадян".

Що буде далі

Доповідь поліції, яка була злита, стверджує, що ще нічого не закінчилось. Цілих шістнадцять груп, подібних до "Світанку" вже готові заповнити порожнечу.

Наразі до влади повернулися традиційні партії, в часи кризи відкинуті на маргінес, а праворадикальну нішу в грецькому парламенті займає популістське "Грецьке рішення" з 10 депутатами, – пояснила Надія Коваль.

Колишні члени "Золотого Світанку" засновують власні політичні проекти, як-то "Національна Народна Свідомість" та "Греки за Вітчизну". У 2017 році під час акції UhniteTheRight у Шарлотсвілі (США) її лідери казали, що надихалися колегами з Греції.

Болючий факт: все вище зазначене сталося у країні, яка жорстко постраждала від нацистів під час Другої світової війни та у країні ЄС, одним з девізів якого є "Ніколи знову".

Цікавий факт: британські війська після звільнення Греції передали владу правим силам, а не лівим "партизанам", які внесли левову частку у боротьбу з Гітлером.

Багато в чому, саме через рішення британців сталася громадянська війна 1946-1949 років, у якій загинуло 150 тисяч людей. На думку історика Марка Мазовера, автора "Всередині гітлерівської Греції", тоді праві знову виграли, почавши десятиліття репресій лівих сил. Так народилася "керована демократія". Що було з партизанами? Зіслали на віддалені острови у морі. Ну а далі прийшла хунта "Чорних полковників"...

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Критика посилюється й у сторону ексголови уряду Алексиса Ципраса, якого звинувачують у "м'якшому, ніж потрібно, відношенні до "Золотого Світанку". Нібито він забезпечив руху "більш м'яке падіння" та не такі серйозні вироки через зміну кримінального кодексу.

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Втім, історія організованого насильства проти біженців і меншин, яку виявило багаторічне слідство, значно зменшила шанси на те, що грецьке суспільство знову надасть таку підтримку саме неонацистським силам, додала на завершення пані Надія Коваль.

Історія Греції та правих – це про те, як суспільство реагує, "коли відчуває себе приниженим, злим та ігнорованим", підкреслює у лонгріді про "Світанок" видання The Guardian.