Західні служби безпеки зробили висновок, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального відбулося при відповідній організації ФСБ Росії. Через це Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції щодо голови російської спецслужби Олександра Бортнікова.

Висновки щодо причетності ФСБ підтримали спецслужби Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це повідомило видання The Guardian.

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Згідно з рішенням про санкції, керівник Федеральної служби безпеки РФ надавав підтримку особам, які отруїли Навального або є причетними до цього.

Яка служба ФСБ причетна до організації отруєння

На думку 2 співрозмовників видання, до отруєння причетна Друга служба ФСБ Росії. Вона відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам від імені Кремля. Також вони припустили, що операцію провели для того, щоб попередити Олексія Навального і змусити його покинути країну.

Окрім власних джерел, видання посилається на лондонський центр "Досьє". Джерела центру стверджують, що вибір "Новачка" був навмисним.

Вони підкреслили, що ФСБ має в своєму розпорядженні широкий асортимент отрут, багато з яких невідомі. За їхньої інформацією, якби Навального хотіли вбити – то це б зробили.

Отруєння Навального: коротко