В останні вихідні листопада на Західній Україні випав рясний сніг. Люди в мережі діляться світлинами засніжених вулиць.

Снігом засипало Закарпатську, Волинську, Рівненську та Львівську області. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Прогноз погоди на 30 листопада: Україну накриє мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця

Ужгород

28 листопада перший сніг випав в Ужгороді. Температура у місті станом на 29 листопада тримається позначки +1 градусів за Цельсієм.

Сніг в Ужгороді: фото Сергія Денисенка

Рівненька область

На Рівненщині найбільше снігу випало у Сарнах – 13 сантиметрів. У Рівному спостерігається приблизно 7 сантиметрів снігового покриву.

На автошляхи області виїхало 18 спецавтомобілів, аби очистити дороги після опадів та ожеледиці.

Сніг на Рівненщині: дивіться фото з соцмереж

Луцьк

Першим снігом засипало й вулиці Луцька. На дороги міста виїхало 17 одиниць снігоочисної техніки.

Сніг в Луцьку: дивіться фото Віктора Чухрая

Львів

28 листопада першим снігом тішились жителі міста Львова та його околиці. Температура повітря станом на 29 листопада коливається від -1 до +4 градусів за Цельсієм.

Сніг у Львові: дивіться фото 24 каналу