Західну Україну замело рясним снігом: казкові фото
В останні вихідні листопада на Західній Україні випав рясний сніг. Люди в мережі діляться світлинами засніжених вулиць.
Снігом засипало Закарпатську, Волинську, Рівненську та Львівську області. Про це повідомляє 24 канал.
До слова Прогноз погоди на 30 листопада: Україну накриє мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця
Ужгород
28 листопада перший сніг випав в Ужгороді. Температура у місті станом на 29 листопада тримається позначки +1 градусів за Цельсієм.
Сніг в Ужгороді: фото Сергія Денисенка
Рівненька область
На Рівненщині найбільше снігу випало у Сарнах – 13 сантиметрів. У Рівному спостерігається приблизно 7 сантиметрів снігового покриву.
На автошляхи області виїхало 18 спецавтомобілів, аби очистити дороги після опадів та ожеледиці.
Сніг на Рівненщині: дивіться фото з соцмереж
Луцьк
Першим снігом засипало й вулиці Луцька. На дороги міста виїхало 17 одиниць снігоочисної техніки.
Сніг в Луцьку: дивіться фото Віктора Чухрая
Львів
28 листопада першим снігом тішились жителі міста Львова та його околиці. Температура повітря станом на 29 листопада коливається від -1 до +4 градусів за Цельсієм.
Сніг у Львові: дивіться фото 24 каналу
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