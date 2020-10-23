В італійському апеляційному суді готується до виступу захист Віталія Марківа. Арсен Аваков заявляє, що адвокати нацгвардійця нададуть переконливі аргументи щодо його невинуватості.

Це вже четверте слухання по апеляційній справі українського нацгвардійця Марківа, повідомляє пресслужба МВС.

Раніше До справи нацгвардійця Марківа долучили переклад, який доводить його невинуватість

Однак 23 жовтня захист надасть переконливі аргументи невинуватості гвардійця Марківа, того, що ця справа – черговий прояв російської гібридної війни.

Аваков розраховує на те, що це рішення суду буде визначальним та зовсім скоро українець зможе повернутися додому.

Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять в тому, що наш солдат не винний,

– зазначив міністр.

Він також додав, що зі сторони Національної федерації італійської преси з'явилася заява про погрози з України адвокату сім'ї Роккеллі – Алессандрі Баллеріні.

"Ці погрози з'явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, окрім прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла", – наголосив глава МВС.

Аваков запевнив, що ще одна складова гібридної атаки на Марківа та на справу, яку 23 жовтня розглядають у суді.